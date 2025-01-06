6 nutrientes que promovem o bem-estar físico e emocional

Alimentação equilibrada nutre o corpo e ajuda a prevenir doenças mentais Crédito: Imagem: Chinnapong | Shutterstock

Uma alimentação equilibrada não apenas nutre o corpo, mas influencia a saúde mental, ajudando a prevenir transtornos como ansiedade e depressão. “A saúde mental é multifatorial e está profundamente ligada à alimentação, à neuroquímica e ao comportamento”, afirma o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society FTOS – USA e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Os alimentos que consumimos diariamente fornecem nutrientes necessários para a produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e GABA (ácido gama-aminobutírico). Esses compostos são fundamentais para regular o humor , o sono e a sensação de bem-estar.

“A serotonina, conhecida como ‘hormônio da felicidade’, é produzida a partir do triptofano, um aminoácido essencial que só obtemos por meio da alimentação. Por outro lado, uma dieta pobre em nutrientes pode aumentar a inflamação no organismo, um fator associado ao desenvolvimento de transtornos mentais”, explica o médico.

Para promover o bem-estar físico e emocional, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho destaca alimentos e nutrientes que podem ser grandes aliados. Confira!

1. Triptofano

É essencial para a produção de serotonina. Está presente em:

Ovos;

Peixes gordurosos (salmão e sardinha);

Nozes e castanhas;

Laticínios;

Sementes (abóbora e girassol).

Uma boa dica é consumir esses alimentos com uma fonte de carboidrato saudável (arroz integral ou batata-doce) para ajudar na absorção do triptofano pelo cérebro.

2. Ômega 3

O ômega 3 tem ação anti-inflamatória e é essencial para a saúde cerebral. Fontes dele incluem:

Peixes (atum, arenque, salmão);

Sementes de linhaça e chia;

Nozes;

Óleo de peixe;

Suplementos (sob orientação médica).

A sugestão é incluir pelo menos duas porções de peixes ricos em ômega 3 nas refeições por semana ou, ainda, usar as sementes de chia/linhaça trituradas em sucos e saladas.

3. Probióticos e prebióticos

O eixo intestino-cérebro mostra que a saúde do intestino influencia diretamente o humor e o equilíbrio emocional. Para cuidar da microbiota intestinal, inclua na dieta:

Probióticos: iogurte natural, kefir, chucrute, kombucha;

Prebióticos: banana-verde, alcachofra, cebola, alho, aveia.

Combinar prebióticos com probióticos na mesma refeição pode potencializar os benefícios.

O feijão é rico em vitamina B e ajuda a preservar a saúde cerebral Crédito: Imagem: SerPhoto | Shutterstock

4. Vitaminas do complexo B

Preservam a saúde cerebral e regulam o humor. Estão presentes em folhas verdes, feijão, ovos e cereais integrais.

5. Magnésio

Relaxa o sistema nervoso. Boas fontes de magnésio são espinafre, abacate, amêndoas e chocolate amargo.

6. Antioxidantes

Combatem o estresse oxidativo. São encontrados em frutas vermelhas, laranja, cúrcuma e chá verde.