Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • 6 nutrientes que promovem o bem-estar físico e emocional
Se cuida

6 nutrientes que promovem o bem-estar físico e emocional

Veja alimentos que ajudam a equilibrar a saúde e reduzir o risco de doenças
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 jan 2025 às 16:19

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 16:19

Alimentação equilibrada nutre o corpo e ajuda a prevenir doenças mentais (Imagem: Chinnapong | Shutterstock)
Alimentação equilibrada nutre o corpo e ajuda a prevenir doenças mentais Crédito: Imagem: Chinnapong | Shutterstock
Uma alimentação equilibrada não apenas nutre o corpo, mas influencia a saúde mental, ajudando a prevenir transtornos como ansiedade e depressão. “A saúde mental é multifatorial e está profundamente ligada à alimentação, à neuroquímica e ao comportamento”, afirma o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society FTOS – USA e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).
Os alimentos que consumimos diariamente fornecem nutrientes necessários para a produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e GABA (ácido gama-aminobutírico). Esses compostos são fundamentais para regular o humor , o sono e a sensação de bem-estar.
“A serotonina, conhecida como ‘hormônio da felicidade’, é produzida a partir do triptofano, um aminoácido essencial que só obtemos por meio da alimentação. Por outro lado, uma dieta pobre em nutrientes pode aumentar a inflamação no organismo, um fator associado ao desenvolvimento de transtornos mentais”, explica o médico.
Para promover o bem-estar físico e emocional, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho destaca alimentos e nutrientes que podem ser grandes aliados. Confira! 

1. Triptofano

É essencial para a produção de serotonina. Está presente em:
  • Ovos;
  • Peixes gordurosos (salmão e sardinha);
  • Nozes e castanhas;
  • Laticínios;
  • Sementes (abóbora e girassol).
Uma boa dica é consumir esses alimentos com uma fonte de carboidrato saudável (arroz integral ou batata-doce) para ajudar na absorção do triptofano pelo cérebro.

2. Ômega 3

O ômega 3 tem ação anti-inflamatória e é essencial para a saúde cerebral. Fontes dele incluem:
  • Peixes (atum, arenque, salmão);
  • Sementes de linhaça e chia;
  • Nozes;
  • Óleo de peixe;
  • Suplementos (sob orientação médica).
A sugestão é incluir pelo menos duas porções de peixes ricos em ômega 3 nas refeições por semana ou, ainda, usar as sementes de chia/linhaça trituradas em sucos e saladas.

3. Probióticos e prebióticos

O eixo intestino-cérebro mostra que a saúde do intestino influencia diretamente o humor e o equilíbrio emocional. Para cuidar da microbiota intestinal, inclua na dieta:
  • Probióticos: iogurte natural, kefir, chucrute, kombucha;
  • Prebióticos: banana-verde, alcachofra, cebola, alho, aveia.
Combinar prebióticos com probióticos na mesma refeição pode potencializar os benefícios.
O feijão é rico em vitamina B e ajuda a preservar a saúde cerebral (Imagem: SerPhoto | Shutterstock)
O feijão é rico em vitamina B e ajuda a preservar a saúde cerebral Crédito: Imagem: SerPhoto | Shutterstock

4. Vitaminas do complexo B

Preservam a saúde cerebral e regulam o humor. Estão presentes em folhas verdes, feijão, ovos e cereais integrais.

5. Magnésio

Relaxa o sistema nervoso. Boas fontes de magnésio são espinafre, abacate, amêndoas e chocolate amargo.

6. Antioxidantes

Combatem o estresse oxidativo. São encontrados em frutas vermelhas, laranja, cúrcuma e chá verde.
Por Andréa Simões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova geração do Toyota RAV4 vem direto do Japão com motorização híbrida de 239 cv
Imagem de destaque
Associação critica afastamento de colegas de PM que matou casal em Cariacica
Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados