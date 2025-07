Se cuida

6 dicas para os homens manterem a saúde urológica

Alguns cuidados são importantes para a detecção precoce de cânceres como os de próstata, bexiga, pênis e testículo

Publicado em 16 de julho de 2025 às 12:25

Dia Nacional do Homem reforça a importância do autocuidado masculino para a prevenção de doenças graves Crédito: Imagem: R Photography Background | Shutterstock

Em 15 de julho, o Dia Nacional do Homem reforça um alerta importante sobre os cuidados com a saúde masculina. A data também visa conscientizar sobre a necessidade de prevenir doenças e buscar acompanhamento médico regular, especialmente quando se trata da detecção precoce de cânceres como os de próstata, bexiga, pênis e testículo. >

No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima mais de 68 mil novos casos de câncer de próstata por ano. O tumor é o segundo tipo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. “A data é uma oportunidade de colocar a saúde masculina em pauta. Vários homens ainda buscam ajuda médica somente quando os sintomas já estão avançados. É preciso mudar essa realidade”, afirma o urologista Fábio José Nascimento, do Hospital e Maternidade São Luiz São Caetano, da Rede D’Or. >

Importância de visitar o médico

Segundo Fábio José Nascimento, o tabu em torno das idas ao urologista e o descuido com exames de rotina contribuem para o diagnóstico tardio e a piora no prognóstico. Ele explica que, enquanto as mulheres costumam visitar ginecologistas desde muito jovens, criando o hábito do autocuidado, muitos homens resistem a procurar ajuda médica, mesmo com o avanço da idade. >

“Esta iniciativa é uma oportunidade de colocar a saúde masculina em pauta. Muitos homens ainda buscam ajuda médica somente quando os sintomas já estão avançados. É preciso mudar essa realidade, pois essa resistência acaba sendo um grande inimigo à saúde. Os homens precisam entender que não há espaço para vergonha quando o assunto é viver mais e melhor”, reforça o médico. >

>

Sintomas que merecem atenção

Depois de infarto e AVC (acidente vascular cerebral), as doenças urológicas são as que mais matam homens no Brasil e no mundo, especialmente aqueles acima dos 40 anos. Muitos casos poderiam ser evitados ou tratados com mais sucesso se houvesse uma cultura preventiva desde cedo, dando-se atenção especial ao aparecimento de problemas como fimose e varicocele, possíveis sinais de alerta futuros que devem ser acompanhados ao longo dos anos. >

Sintomas como dor ao urinar, sangue na urina ou no sêmen, incontinência urinária, dores ósseas, dor lombar ou pélvica, perda de peso sem explicação e feridas que não cicatrizam podem estar relacionados a cânceres de pênis, bexiga e próstata. Já nódulos indolores, inchaços, desconfortos no testículo ou escroto, sensação de peso no escroto e dor na região da virilha ou abdômen inferior são indicativos tumorais no(s) testículo(s). >

Consultas regulares com o urologista ajudam a detectar precocemente o câncer Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Atitudes que ajudam a prevenir o câncer

Para prevenção, Fábio José Nascimento destaca que, além das consultas regulares com o urologista, manter hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, são atitudes que ajudam a reduzir o risco de desenvolver câncer. >

Assim, nesta data fica o convite para adoção de algumas medidas simples capazes de antecipar o diagnóstico, mitigar os riscos e aumentar as chances de curar de diversos tipos de tumores: >

Estimule o autocuidado e a prevenção;

Combata e desmistifique o preconceito que impede muitos homens de procurar ajuda médica;

Incentive a realização de exames periódicos e preventivos;

Promova debates sobre saúde mental, masculinidade e bem-estar;

Desconstrua a ideia de que cuidar da saúde é sinal de fraqueza;

Mantenha exercícios físicos e uma alimentação saudável. >

“Se detectados precocemente, esses cânceres têm altas chances de cura. Exames como o PSA, ultrassonografia e toque retal são fundamentais na prevenção. Mas, para isso, é preciso quebrar o preconceito e fazer os exames preventivos”, conclui o urologista. >

Por Samara Meni >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta