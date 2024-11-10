6 dicas para evitar a perda da audição

Com práticas de proteção, a perda auditiva pode se tornar um risco significativamente menor ao longo da vida (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock) Crédito:

No Brasil, o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, celebrado em 10 de novembro, é um momento de alerta e conscientização sobre a importância dos cuidados auditivos. Esse tema vai além de campanhas pontuais, abordando a necessidade de incorporar práticas de proteção auditiva no cotidiano, especialmente em um mundo repleto de estímulos sonoros cada vez mais intensos.

Atentar-se a esse ponto é uma forma de preservar a qualidade de vida e garantir que o envelhecimento ocorra com o mínimo de limitações possíveis. Pequenas atitudes no dia a dia podem fazer uma diferença significativa, ajudando a manter a saúde auditiva em dia e evitar problemas futuros.

Quem fala sobre a questão é o otorrinolaringologista Bruno Borges de Carvalho Barros, da capital paulista, que explica ser possível que qualquer um tenha perdas auditivas por exposição excessiva ao ruído, uso de remédios, infecções, acidentes, decorrentes da idade ou causas de origem genética. “O mais importante é cuidar da audição para que ela permaneça intacta e permita desfrutar todos os sons que a vida oferece. Para isso, algumas dicas simples podem se tornar essenciais”, diz.

Cuidar da saúde dos seus ouvidos com consultas periódicas e prevenção adequada ajuda a evitar problemas (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock) Crédito:

Dicas para a saúde auditiva

A seguir, veja como algumas atitudes simples ajudam a proteger a audição:

Evite ambientes barulhentos por muito tempo;

Utilize sempre os acessórios de proteção auditiva (EPI) se as atividades profissionais exigirem muita exposição a ruídos intensos;

Evite ouvir música em volume acima da metade da capacidade dos aparelhos, principalmente com fones de ouvido;

Em casos de infecção de ouvido, procure um otorrinolaringologista e faça o tratamento indicado. Infecções, especialmente aquelas de repetição, são riscos potenciais de perda auditiva;

Cuidado com objetos pontiagudos ou hastes flexíveis no ouvido. Esse tipo de objeto pode empurrar a cera para o tímpano ou até perfurar a membrana timpânica e afetar a audição;

Se perceber dificuldade em entender ou grande necessidade em aumentar o volume da televisão, procure um especialista para fazer um exame de audição. Quanto mais cedo se cuidar, melhor!

Prevenção é o melhor caminho

Para finalizar, o médico fala que a prevenção é o melhor remédio. “Perdas de audição são irreversíveis e poucas mudanças de hábito já surtem excelentes efeitos benéficos para a saúde auditiva […]”, diz.