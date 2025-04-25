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6 benefícios do repolho para a saúde 

Esse vegetal versátil pode transformar sua alimentação e bem-estar

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 17:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

25 abr 2025 às 17:59
O repolho é um vegetal saboroso e rico em nutrientes essenciais (Imagem: beats1 | Shutterstock)
O repolho é um vegetal saboroso e rico em nutrientes essenciais Crédito: Imagem: beats1 | Shutterstock
O repolho ( Brassica oleracea var. capitata L. ) é um vegetal da família das crucíferas, originário da região do Mediterrâneo, cultivado há milênios e amplamente utilizado na culinária mundial. Com folhas sobrepostas que formam uma “cabeça” compacta, é apreciado por seu sabor suave e textura crocante.
Disponível em variedades como verde, roxo, crespo e chinês, o repolho é versátil e pode ser consumido cru, cozido, fermentado ou refogado. Além de seu valor culinário, é reconhecido por suas propriedades nutricionais e benefícios à saúde.​ Veja a seguir!

1. Rico em nutrientes essenciais

O repolho é uma excelente fonte de vitaminas e minerais. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100g de repolho roxo cru oferece cerca de 29mg de vitamina C, além de vitaminas A e minerais como cálcio, potássio e ferro. Esses nutrientes são fundamentais para o bom funcionamento do organismo, fortalecendo o sistema imunológico e contribuindo para a saúde geral.​

2. Fortalece o sistema imunológico

A vitamina C presente no repolho é fundamental para fortalecer o sistema imunológico, pois estimula a produção de glóbulos brancos, células responsáveis pela defesa do corpo contra infecções. Incluir o vegetal na alimentação de forma regular pode ajudar a prevenir gripes e resfriados, contribuindo para uma maior proteção contra doenças comuns.

3. Propriedades antioxidantes

Rico em antioxidantes , como flavonoides e polifenóis, o repolho ajuda a combater os radicais livres no organismo. Essas substâncias auxiliam na proteção das células contra danos, retardando o envelhecimento e reduzindo o risco de doenças crônicas. O estudo “ Analysis and properties of polysaccharides extracted from Brassica oleracea L. var. capitata L. by hot water extraction/ultrasonic-synergistic enzymatic method” , publicado na revista Ultrasonics Sonochemistry, demonstrou que os polissacarídeos extraídos do repolho apresentam excelente atividade antioxidante in vitro , com destaque para o extrato obtido pelo método de ultrassom, que mostrou maior eficácia na eliminação de certos radicais livres.

4. Promove a saúde óssea

O repolho roxo é uma boa fonte de minerais que contribuem para a saúde óssea . Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100g do alimento cru oferece aproximadamente 29,3mg de cálcio, 12,1mg de magnésio e 220mg de potássio. Esses elementos atuam de forma complementar no fortalecimento da estrutura óssea, favorecendo a renovação do tecido e ajudando a reduzir o risco de problemas como a osteoporose ao longo do tempo.
O repolho é rico em fibras que promovem a saciedade (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
O repolho é rico em fibras que promovem a saciedade Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

5. Ajuda no controle do peso

Baixo em calorias e rico em fibras , o repolho é um excelente aliado em dietas de emagrecimento. As fibras presentes nele ajudam a promover a sensação de saciedade, o que pode reduzir a ingestão calórica total. Além disso, seu alto teor de água favorece a hidratação e contribui para o bom funcionamento do metabolismo, tornando-o uma opção nutritiva e leve para quem busca manter um peso saudável.

6. Contribui para a saúde cardiovascular

O consumo regular de repolho pode trazer diversos benefícios para a saúde cardiovascular. Seus antioxidantes ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL (ruim), um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas. Além disso, o potássio presente no repolho contribui para a regulação da pressão arterial, promovendo uma circulação sanguínea mais saudável. Esses efeitos combinados ajudam a proteger o coração e a manter o sistema cardiovascular em bom funcionamento.
Além disso, segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no  Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

Incluindo o repolho na dieta com segurança

Em geral, o repolho é um alimento seguro para a maioria das pessoas quando consumido com moderação. Contudo, é sempre aconselhável consultar um médico ou nutricionista antes de incluir novos alimentos na dieta, especialmente se houver condições de saúde específicas ou o uso de medicamentos que possam afetar a digestão ou absorção dos nutrientes. A orientação profissional ajuda a garantir que as escolhas alimentares sejam adequadas e benéficas para o seu bem-estar.

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