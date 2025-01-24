6 benefícios da erva-doce para a saúde e como usá-la

A erva-doce tem propriedades benéficas para a saúde Crédito: Imagem: HandmadePictures | Shutterstock

A erva-doce ( Pimpinella anisum L. ) é uma planta herbácea originária da região do Mediterrâneo e do sudoeste da Ásia. Amplamente cultivada em diferentes partes do mundo, é conhecida por seu sabor doce e aroma marcante. Suas sementes, folhas e até mesmo o óleo essencial extraído da planta são apreciados tanto na culinária quanto na medicina tradicional.

A seguir, confira 7 benefícios da erva-doce para a saúde e como usá-la!

1. Melhora da digestão

A erva-doce é reconhecida por suas propriedades digestivas. Seus compostos bioativos, como o anetol, auxiliam na estimulação dos sucos gástricos, facilitando a digestão e prevenindo desconfortos como indigestão e sensação de estufamento.

Inclusive, conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a decocção da planta pode ser usada para ajudar a tratar distúrbios digestivos.

2. Fortalecimento do sistema imunológico

Rica em compostos antioxidantes, como a vitamina C , a erva-doce ajuda a fortalecer o sistema imunológico, auxiliando na prevenção de infecções e doenças. Ainda, suas propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas contribuem para a defesa do organismo contra agentes patogênicos.

3. Ação expectorante

Segundo dados do Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) da Comunidade Europeia (EMA), a erva-doce pode ser usada como expectorante em tosse associada a resfriado. Isso porque suas propriedades ajudam a afrouxar e eliminar o muco acumulado nas vias aéreas, facilitando a respiração e proporcionando conforto em casos de tosse produtiva, resfriados ou bronquite. Isso ocorre graças à presença de compostos como o anetol, que possui efeitos anti-inflamatórios e contribui para a limpeza das vias respiratórias.

4. Alívio de cólicas e gases

A erva-doce é conhecida por suas propriedades carminativas, que ajudam a minimizar a formação de gases intestinais e a aliviar cólicas . Inclusive, conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, a decocção da planta pode ser usada para ajudar a tratar cólicas gastrointestinais.

A erva-doce tem propriedades calmantes e sedativas Crédito: Imagem: teatian | Shutterstock

5. Efeito calmante

O chá de erva-doce contém compostos naturais com propriedades sedativas e relaxantes. Esses compostos atuam no sistema nervoso, reduzindo a atividade excessiva e promovendo uma sensação de calma. Esse efeito ajuda a aliviar sintomas de ansiedade e estresse, além de melhorar a qualidade do sono, contribuindo para um descanso mais profundo e reparador.

6. Alivia os sintomas da TPM e menopausa

A erva-doce contém fitoestrógenos, substâncias naturais que auxiliam na regulação dos níveis de estrogênio no organismo. Esses compostos são especialmente vantajosos para mulheres que sofrem com sintomas da tensão pré-menstrual (TPM) e da menopausa .

Conforme o estudo “E ffect of Fennel-Valerian Extract on Hot Flashes and Sleep Disorders in Postmenopausal Women: A Randomized Trial “, publicado no Journal Menopausal Medicine , o extrato de erva-doce e valeriana foi eficaz no alívio de distúrbios do sono, bem como na gravidade e frequência das ondas de calor em mulheres na pós-menopausa no Irã.

Formas de consumir a erva-doce no dia a dia

A versatilidade da erva-doce permite seu consumo de diversas maneiras , além do tradicional chá. Confira algumas opções:

Saladas: fatie o bulbo da erva-doce e adicione a saladas para um toque crocante e aromático;

Assados: utilize as sementes para temperar pães, biscoitos e bolos, conferindo um sabor único;

Pratos principais: incorpore a erva-doce em receitas de risotos, massas ou como acompanhamento de carnes e peixes;

Sobremesas: adicione as sementes a compotas, pudins ou sorvetes para um aroma diferenciado;

Bebidas: prepare infusões geladas combinando erva-doce com outras ervas para uma bebida refrescante.

Consumo da erva-doce com segurança

Apesar dos inúmeros benefícios que a erva-doce pode oferecer à saúde, é importante que seu uso seja feito com cautela. O consumo excessivo ou inadequado pode causar efeitos indesejados, especialmente em pessoas com condições de saúde específicas ou que fazem uso de medicamentos.