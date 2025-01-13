5 formas de usar a folha de louro para melhorar a saúde

A folha de louro, amplamente utilizada na fitoterapia, possui componentes que auxiliam no equilíbrio do organismo Crédito: Imagem: domnitsky | Shutterstock

A folha de louro, obtida da árvore Laurus nobilis L. , é amplamente conhecida por seu uso culinário, mas suas propriedades medicinais têm sido exploradas e comprovadas em diversos estudos. Rica em óleos essenciais, taninos, alcaloides e outras substâncias bioativas, apresenta um potencial terapêutico significativo, que vai desde benefícios digestivos até propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

Abaixo, confira cinco formas de utilizá-la para melhorar a saúde!

1. Infusão para digestão e alívio de cólicas

A infusão de folhas de louro é uma prática amplamente utilizada para ajudar no tratamento de desconfortos digestivos e cólicas . Isso se deve às propriedades carminativas, que ajudam a reduzir gases e aliviar dores abdominais, além de melhorar a digestão.

O modo de preparo pode ser feito de diversas formas, mas costuma-se usar 2 a 3 folhas de louro em uma xícara de chá de água fervente, consumido após as refeições. No Livro “ Handbook of herbs and natural supplements “, a autora Linda Skidmore-Roth destaca a presença de compostos como o cineol e o linalol presentes na folha. Estes, por sua vez, podem ajudar na produção de enzimas digestivas e no relaxamento muscular.

2. Óleo essencial como analgésico e anti-inflamatório

O óleo essencial de louro é um poderoso aliado no alívio de dores musculares e articulares, devido à presença de componentes como eugenol e sabineno. Aplicado topicamente, ele atua como analgésico e anti-inflamatório, sendo útil no manejo de condições inflamatórias.

Inclusive, na pesquisa “ Analgesic and anti-inflammatory activity of the leaf essential oil of Laurus nobilis Linn “, publicada na revista Phytotherapy Research , os autores comprovaram a eficácia do óleo essencial da planta no alívio da dor e na redução de inflamações em modelos experimentais animais.

O chá de folhas de louro tem ação antioxidante e pode ajudar a prevenir o envelhecimento precoce, bem como fortalecer o sistema imunológico Crédito: Imagem: Ermak Oksana | Shutterstock

3. Chá antioxidante

O chá de folha de louro também se destaca por sua ação antioxidante, protegendo o organismo contra os danos causados pelos radicais livres. Rico em flavonoides e compostos fenólicos, ele pode ajudar a prevenir o envelhecimento precoce, fortalecer o sistema imunológico e reduzir o risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2.

O “ Preliminary assay on the anti-oxidative activity of Laurus nobilis extract “, publicado na revista Fitoterapia , avaliou a atividade antioxidante dos extratos do louro em ensaios laboratoriais, medindo a capacidade de neutralizar radicais livres em sistemas de teste in vitro . Embora os resultados tenham demonstrado potencial antioxidante, não foram conduzidos experimentos em modelos animais ou humanos para confirmar esses efeitos in vivo .

4. Banho relaxante para reduzir o estresse

Adicionar folhas de louro à água do banho é uma antiga prática voltada a reduzir o estresse e melhorar o sono . Os óleos voláteis liberados pela planta têm um efeito calmante, que alivia tensões e promove relaxamento.

Além disso, suas propriedades antimicrobianas podem ajudar a purificar e revitalizar a pele. Por sua vez, Lorenzi e Matos (2002), em sua obra Plantas Medicinais no Brasil: Nativas e Exóticas , destacam o uso do louro para fins relaxantes e terapêuticos.

5. Inalação para saúde respiratória

A inalação de vapor com folhas de louro é uma solução natural para aliviar problemas respiratórios, como resfriados e congestão nasal. Ao ferver as folhas em água e inalar o vapor, compostos como o cineol ajudam a desobstruir as vias respiratórias e reduzir secreções.

Essa prática é amplamente documentada em textos de fitoterapia , como o manual de Skidmore-Roth (2004), Handbook of Herbs and Natural Supplements , que descreve os benefícios da inalação para a saúde respiratória.

Cuidados importantes