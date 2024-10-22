5 dicas para manter a saúde bucal na terceira idade

A saúde bucal é fundamental para a qualidade de vida na terceira idade (Imagem: aijiro | Shutterstock) Crédito:

A saúde bucal é fundamental para garantir qualidade de vida na terceira idade, influenciando funções como mastigação, fala e até a autoestima. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 41% dos idosos brasileiros já perderam todos os dentes, dados que reforçam a importância dos cuidados preventivos.

Manter a saúde bucal em dia é mais do que uma questão estética; é um passo essencial para garantir uma vida plena e saudável na terceira idade. Além dos cuidados diários, consultas regulares ao dentista ajudam a prevenir complicações e garantir que o sorriso continue sendo motivo de orgulho.

Por isso, confira cinco dicas essenciais para manter uma boca saudável na melhor idade, com orientações de Tawany Oliveira, especialista em reabilitação oral da rede AmorSaúde em Uberlândia, Minas Gerais!

1. Pratique uma higiene bucal completa diariamente

A rotina de higiene é o primeiro passo para evitar problemas como cáries, gengivite e mau hálito. Tawany Oliveira recomenda escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia com uma escova de cerdas macias e creme dental com flúor.

Além disso, o uso diário de fio dental e enxaguantes bucais é essencial para remover resíduos que a escova não alcança, explica a profissional. “É necessário manter uma rotina de cuidados bucais em casa e visitar o dentista regularmente para exames e limpezas”, destaca.

2. Atenção redobrada às próteses dentárias

As próteses são fundamentais para melhorar a saúde bucal e a qualidade de vida , mas também exigem cuidados especiais. “É recomendado trocá-las a cada 5 a 7 anos, ou antes, se houver sinais de desgaste ou quebra”, explica Tawany Oliveira. Além disso, a limpeza deve ser feita com escova e produtos específicos, e a prótese precisa ser retirada à noite para garantir a saúde das gengivas.

Manter uma dieta saudável ajuda a reduzir o desgaste dos dentes (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Crédito:

3. Controle a alimentação e evite o enfraquecimento dos dentes

Fatores como dieta rica em açúcar e ácido, além da falta de cálcio, contribuem para o enfraquecimento dental. “O desgaste natural dos dentes é comum com a idade, mas uma alimentação equilibrada ajuda a preservar a saúde bucal por mais tempo, enquanto dietas ricas em açúcar ácido e pobres em cálcio aceleram esse processo”, alerta Tawany Oliveira.

4. Previna doenças sistêmicas relacionadas à saúde bucal

Problemas orais não tratados, como doenças periodontais, podem agravar condições crônicas, como diabetes e doenças cardíacas. “O diabetes mal controlado aumenta o risco de doença periodontal; por isso, é fundamental prevenir e tratar problemas bucais rapidamente”, orienta a profissional.

5. Cuide da autoestima e da socialização

Manter um sorriso saudável contribui para funções essenciais do corpo, como mastigação, digestão e fala, e também pode ajudar a melhorar a saúde mental, impactando a autoestima e o bem-estar emocional. “A perda de dentes e o mau hálito podem afetar a confiança e a sociabilidade dos idosos. Por outro lado, ter dentes saudáveis faz com que eles se sintam mais seguros e confortáveis em situações sociais”, explica Tawany Oliveira.