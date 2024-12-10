5 dicas para aliviar os sintomas do terçol

O terçol pode ter diferentes causas Crédito: Imagem: Buravleva stock | Shutterstock

Lesão arredondada em forma de um pequeno caroço na borda da pálpebra, vermelhidão e, muitas vezes, dor e calor na área afetada. Essas são as características do terçol, também conhecido como hordéolo, uma infecção comum que geralmente está ligada a uma condição benigna, mas pode causar desconforto e preocupação.

O terçol se manifesta como uma protuberância vermelha e dolorida, geralmente localizada na borda da região, podendo ser interna ou externa. “Suas causas estão relacionadas ao bloqueio ou infecção que atinge os chamados folículos pilosos ou as glândulas sebáceas, responsáveis pela produção do óleo que lubrifica os olhos ”, explica Abraão Ferreira de Sousa Neto, oftalmologista e professor de Medicina da Faculdade Pitágoras.

Causas do terçol

O terçol pode ter diferentes causas, tais como:

Má higiene: o contato frequente com as mãos sujas ou o uso de maquiagem contaminada pode introduzir bactérias nos olhos;

Blefarite: uma condição inflamatória crônica das lesões que aumenta o risco de infecção;

Olhos secos: a produção insuficiente de lágrimas pode contribuir para o bloqueio das glândulas;

Uso de lentes de contato: se não forem mantidas corretamente ou se estiverem contaminadas, pois as lentes de contato podem aumentar o risco de infecções oculares;

Sistema imunológico fragilizado: pessoas com o sistema imunológico comprometido são mais suscetíveis a infecções.

Sintomas do terçol

Abraão Ferreira de Sousa Neto aponta que os sintomas do terçol variam conforme a localização e a gravidade. “Lacrimejamento excessivo e sensibilidade à luz podem ser alguns sinais, já que o terçol, mesmo quando interno, pode dificultar o piscar dos olhos, levando à produção aumentada de lágrimas devido ao desconforto que causa, além da vermelhidão na região afetada”, explica o oftalmologista.

É importante limpar a região dos olhos para reduzir o risco de infecção do terçol Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Tratamento para o terçol

Na maioria dos casos, o terçol é uma condição autolimitada, ou seja, tende a melhorar sem a necessidade de tratamento intenso. No entanto, existem algumas estratégias eficazes para aliviar os sintomas e acelerar a recuperação:

1. Compressas quentes

Aplicar uma compressa morna e úmida na área afetada por cerca de 10-15 minutos, várias vezes ao dia, pode ajudar a suavizar o bloqueio da glândula e promover a drenagem da infecção.

2. Evitar tocar ou espremer

Embora o terçol possa parecer tentador para ser “estourado”, isso pode piorar a infecção e espalhar as bactérias para outras áreas.

3. Higiene ocular adequada

Limpar suavemente a área ao redor dos olhos com sabonete neutro ou solução salina pode ajudar a reduzir o risco de infecção adicional.

4. Uso de pomadas antibióticas

Em casos mais graves ou persistentes, um oftalmologista pode prescrever pomadas antibióticas ou colírios para combater a infecção.

5. Consulta médica