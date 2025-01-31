5 benefícios da planta mil-folhas para a saúde e como usá-la

A mil-folhas é muito apreciada por sua versatilidade culinária e propriedades medicinais Crédito: Imagem: Kabar | Shutterstock

A planta mil-folhas, também conhecida como Achillea millefolium , é originária da Europa e da Ásia, e amplamente cultivada em diversas regiões do mundo. Apreciada por seu sabor delicado e versatilidade, ela é muito popular na culinária, mas não é somente isso que a torna especial. A mil-folhas também é reconhecida por suas propriedades medicinais, que auxiliam em uma série de funções do organismo.

A seguir, conheça alguns dos principais benefícios da planta para a saúde e descubra como incluí-la no seu dia a dia!

1. Auxilia no tratamento de inflamações

A planta mil-folhas é bastante conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias , sendo objeto de estudo sobre a sua eficácia no tratamento de inflamações. “ The estimation of the traditionally used yarrow (Achillea millefolium L. Asteraceae) oil extracts with anti-inflamatory potential in topical application “, publicado no Journal of Ethnopharmacology , analisou o uso tradicional de extratos de mil-folhas no tratamento de condições dermatológicas.

Na avaliação, foram realizados testes com a aplicação de óleo da planta em pele artificialmente irritada, durante 7 dias. Os resultados mostraram que o óleo foi eficaz em restaurar o pH e a hidratação da pele aos níveis anteriores à irritação, confirmando suas propriedades anti-inflamatórias e seu potencial no cuidado da pele.

2. Fortalece o sistema imunológico

As propriedades anti-inflamatórias da mil-folhas, associadas ao seu conteúdo de antioxidantes, vitaminas e minerais, também ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Isso porque esses compostos auxiliam no combate a agentes patogênicos e protegem o organismo contra infecções. Além disso, a ação antioxidante da planta ajuda a neutralizar os radicais livres, prevenindo o estresse oxidativo e promovendo a saúde celular.

3. Auxilia no controle da ansiedade e estresse

A utilização da mil-folhas para ajudar no controle da ansiedade e do estresse é bastante popular. Segundo dados do estudo “ Anxiolytic-like effects of acute and chronic treatment with Achillea millefolium L. extract “, publicado no Journal of Ethnopharmacology , que avaliou os efeitos do extrato hidroalcoólico das partes aéreas da mil-folhas em camundongos, a planta tem efeito semelhante aos medicamentos que reduzem a ansiedade e a tensão, e não apresentou tolerância após administração repetida de curto prazo. Contudo, o seu uso não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

A mil-folhas têm propriedades que ajudam a reduzir os desconfortos intestinais Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

4. Combate a indigestão

A mil-folhas possui compostos que atuam como antiespasmódicos, auxiliando no relaxamento dos músculos do trato gastrointestinal e reduzindo sintomas de desconforto, como gases. Além disso, as suas propriedades anti-inflamatórias aliviam a irritação no estômago e intestino, facilitando o processo digestivo.

Para combater a indigestão, uma infusão de mil-folhas pode ser uma opção eficaz, mas é preciso estar atento a dose média de consumo que, segundo dados do Centro Especializado em Plantas Aromáticas, Medicinais e Tóxicas (CEPLAMT), não deve ultrapassar o limite de 20 gramas por dia.

5. Alivia cólicas menstruais

Para mulheres que têm cólicas menstruais, a mil-folhas é uma ótima aliada. Isso porque as propriedades antiespasmódicas e anti-inflamatórias da planta ajudam a relaxar os músculos uterinos e reduzem a intensidade das contrações que causam as cólicas. Já o seu efeito calmante contribui para o alívio de outros sintomas associados à menstruação, como dor de cabeça e irritabilidade.

Como usar a planta mil-folhas

A planta mil-folhas pode ser utilizada de diversas maneiras, tanto em preparações culinárias, como saladas, sopas e sucos, quanto em tratamentos naturais. A forma mais comum de consumo é por meio de infusões, em que suas folhas secas ou frescas são mergulhadas em água quente por alguns minutos.