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4 hábitos para prevenir cárie em crianças

Veja como alguns cuidados são importantes para garantir a saúde dos dentes

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 16:30

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

11 fev 2025 às 16:30
Os cuidados com os dentes devem iniciar na infância (Imagem: Olga Nikiforova | Shutterstock)
Os cuidados com os dentes devem iniciar na infância Crédito: Imagem: Olga Nikiforova | Shutterstock
O cuidado com a saúde bucal na infância é essencial para dentes fortes e saudáveis ao longo da vida. No entanto, um problema bastante comum em crianças é a cárie. Essa é uma doença causada pela ação de bactérias que se alimentam dos restos de alimentos, principalmente açúcares, e produzem ácidos que desgastam o esmalte dos dentes. Esse processo leva à formação de cavidades, que podem causar dor, sensibilidade e, se não tratadas, infecções mais graves.
Por isso, a dentista Dra. Maria Clara, da Associação Israelita Fortunée de Picciotto, indica 4 hábitos para incluir na rotina dos pequenos e prevenir o surgimento de cáries. Confira!

1. Inicie os cuidados bucais desde os primeiros meses

Segundo a Dra. Maria Clara, os cuidados com os dentes das crianças devem começar desde os primeiros meses de vida. “Assim que os primeiros dentinhos nascerem, é essencial escovar com uma escova de cerdas macias, com cabeça pequena e creme dental fluoretado com pelo menos 1.100 ppm de flúor”, explica.

2. Evite oferecer alimentos ricos em açúcar

Reduzir o consumo de açúcar, principalmente em bebidas e alimentos ultraprocessados, é essencial para evitar o desgaste precoce dos dentes.
Escovar os dentes antes de dormir reduz o risco da chamada &#8220;cárie da primeira infância&#8221; (Imagem: paulaphoto | Shutterstock)
Escovar os dentes antes de dormir reduz o risco da chamada “cárie da primeira infância” Crédito: Imagem: paulaphoto | Shutterstock

3. Incentive a escovação dos dentes antes de dormir

Oferecer leite ou suco antes do sono, sem a higiene bucal, aumenta o risco da chamada “cárie da primeira infância”. Sempre que possível, os dentes devem ser escovados antes de dormir.

4. Visite o dentista regularmente

O acompanhamento odontológico desde os primeiros anos de vida é crucial para a prevenção de doenças e para orientar os responsáveis sobre os cuidados adequados.
“Criar uma rotina de cuidados desde cedo faz toda a diferença. Ensinar a escovação correta, introduzir o fio dental assim que os dentes estiverem em contato e manter as consultas regulares são passos simples, mas fundamentais para garantir um sorriso saudável no futuro”, finaliza a Dra. Maria Clara.
Por Gabriel Abolis

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