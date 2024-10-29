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4 diferenças entre os sintomas de infarto e crise de pânico

A interpretação correta dos sinais físicos pode fazer toda a diferença em situações de emergência
Portal Edicase

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Publicado em 

29 out 2024 às 14:35

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 14:35

Sensações como aperto no peito e taquicardia são comuns tanto no infarto quanto na crise de pânico (Imagem: mentalmind | Shutterstock)
Sensações como aperto no peito e taquicardia são comuns tanto no infarto quanto na crise de pânico (Imagem: mentalmind | Shutterstock) Crédito:
Sensações intensas de pressão no peito e falta de ar podem ser angustiantes e, na dúvida, é comum pensar que se trata de um problema cardíaco. Porém, a crise de pânico pode gerar sintomas físicos tão intensos que parecem indicar uma emergência cardíaca, dificultando a distinção sem uma avaliação cuidadosa.
“Muitas vezes, os sintomas da crise do pânico são muito semelhantes aos do infarto. Por isso, é importante uma avaliação médica que leve em conta o histórico do paciente”, afirma o cardiologista Marco Miguita, da Cardiocat, serviço de hemodinâmica em Londrina.
Conforme o especialista, a crise do pânico tem causas emocionais, podendo ser traumas psicológicos e o estresse do dia a dia. O infarto, por sua vez, tem raízes como tabagismo, má alimentação, hereditariedade, entre outros fatores físicos.
Abaixo, Marco Miguita destaca quatro sintomas semelhantes entre infarto e crise de pânico. Confira!

1. Dor no peito

Ambas as situações provocam dor no peito, mas, no caso do infarto , a dor é mais forte e constante e não melhora com o repouso. A dor no peito da crise de pânico, por sua vez, é mais leve e pode variar conforme o estado emocional do paciente.

2. Falta de ar

No infarto, a falta de ar provoca suor frio, palidez, tontura e sensação de desmaio, enquanto, na crise do pânico, esse sinal aparece de maneira súbita e intensa e está associada a sintomas como insônia e alterações alimentares.
Palpitações podem indicar tanto uma resposta do corpo ao estresse quanto uma arritmia cardíaca (Imagem: Thanapipat Kulmuangdoan | Shutterstock)
Palpitações podem indicar tanto uma resposta do corpo ao estresse quanto uma arritmia cardíaca (Imagem: Thanapipat Kulmuangdoan | Shutterstock) Crédito:

3. Palpitações

A ansiedade ativa o sistema nervoso autônomo, que libera hormônios do estresse, como a adrenalina, provocando palpitações. No infarto, há uma pulsação forte que aparece de repente e causa a impressão de que o coração vai sair pela boca, podendo ser apenas uma arritmia cardíaca.

4. Sensação de morte

Durante um infarto, a combinação de sinais como pressão no peito, dificuldade para respirar e batimentos acelerados pode gerar a percepção de fim iminente. Em contrapartida, na crise de pânico, essa sensação surge justamente por parecer ser um problema cardíaco.
Por Fábio Luporini

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