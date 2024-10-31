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4 dicas para evitar crises de asma em crianças

4 dicas para evitar crises de asma em crianças

Veja como alguns cuidados são importantes para manter a saúde dos pequenos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

31 out 2024 às 20:35

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 20:35

A asma é uma doença crônica que exige cuidados (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A asma é uma doença crônica que exige cuidados (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Crédito:
A asma é uma das doenças mais prevalentes em todo o mundo, incluindo no Brasil. Conforme o Ministério da Saúde, aproximadamente 20 milhões de brasileiros convivem com essa condição, que ocupa o terceiro lugar entre os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). Quando ela surge na infância, o cenário pode ser ainda mais delicado, pois as crises tendem a ser intensas e, em casos graves, podem até representar risco de vida.
Segundo o Dr. Mauro Gomes, pneumologista e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e consultor da farmacêutica Glenmark, ela é uma doença crônica que provoca inflamação das vias aéreas, dificultando a respiração. “A condição afeta os brônquios , causando seu estreitamento e impedindo o fluxo adequado de ar para os pulmões, levando às crises de falta de ar”, complementa.
O médico destaca que diversos fatores podem desencadear crises, como alérgenos, mudanças de temperatura, fumaça de cigarro, poluição e infecções respiratórias. Ele alerta para os principais sinais que pais e responsáveis devem observar em crianças: tosse persistente, chiado no peito (sibilos), respiração ofegante, falta de ar e cansaço excessivo. No entanto, o tratamento profilático regular pode prevenir as crises.
A seguir, o Dr. Mauro Gomes indica alguns hábitos que também são essenciais para evitar crises de asma em crianças. Confira! 

1. Mantenha o ambiente sempre limpo

Ambientes livres de poeira, mofo e ácaros são essenciais para evitar o surgimento de crises asmáticas. A ventilação adequada também ajuda a manter o ar mais saudável.

2. Atenção com as mudanças bruscas de temperatura

Em algumas pessoas, a mudança de temperatura pode desencadear crises; por isso, é importante estar atento aos sinais do corpo e proteger-se.
É importante manter a criança longe de agentes alérgenos (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)
É importante manter a criança longe de agentes alérgenos (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) Crédito:

3. Evite agentes alérgenos

Substâncias como a caspa dos animais, ácaros, mofo e produtos com cheiro forte podem ser gatilhos para crises asmáticas. Evitar o contato com esses agentes é fundamental.

4. Evite contato com cigarro e poluição

Tanto a fumaça de cigarro quanto a poluição podem agravar os sintomas da asma . Usar máscaras e umidificadores em dias de baixa qualidade do ar são medidas preventivas recomendadas.

Tratamento para asma

A asma crônica não tem cura, mas o tratamento visa melhorar a qualidade de vida e prevenir crises. Existem dois tipos principais de medicação: a de alívio e a controladora. Os medicamentos de alívio são usados durante as crises para proporcionar uma resposta rápida, geralmente por meio de sprays inalatórios com ação anti-inflamatória e broncodilatadora. As medicações controladoras, que incluem corticoides inalatórios, são utilizadas, a longo prazo, para reduzir a inflamação e diminuir a necessidade de medicamentos de alívio.
Por Lilian Brito

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