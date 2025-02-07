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4 benefícios da manga para a saúde

Essa fruta tropical, amplamente apreciada por seu sabor doce, contribui para o bom funcionamento do organismo

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 13:00

Portal Edicase

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Publicado em 

07 fev 2025 às 13:00
A manga é uma fruta repleta de nutrientes essenciais para a saúde (Imagem: YARUNIV Studio | Shutterstock)
A manga é uma fruta repleta de nutrientes essenciais para a saúde Crédito: Imagem: YARUNIV Studio | Shutterstock
A manga é uma fruta tropical deliciosa e repleta de nutrientes, sendo uma excelente escolha para pessoas de todas as idades. Versátil e consumida de diversas formas, ela se destaca por seu sabor adocicado e sua polpa suculenta. Como faz parte da base de uma alimentação saudável, pode ser incluída livremente na dieta.
Segundo Camilla Cordova, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, a manga pode ser consumida diariamente, por exemplo, desde que não haja restrições alimentares. “Os benefícios da manga para a saúde são diversos. Ela melhora o funcionamento intestinal, fortalece o sistema imunológico, combate os radicais livres, possui ação antioxidante e anti-inflamatória, e traz benefícios à visão e à pele. No entanto, é importante lembrar que a manga faz parte de uma alimentação saudável em conjunto com outros alimentos in natura de outros grupos alimentares”, ressalta.
Abaixo, confira detalhes sobre os benefícios da manga para a saúde!

1. Fortalece o sistema imunológico

A manga é rica em vitamina C , um poderoso antioxidante que ajuda a fortalecer o sistema imunológico, protegendo o organismo contra infecções e doenças.

2. Protege a visão

A manga contém vitamina A e carotenoides, importantes para a saúde dos olhos, ajudando a prevenir problemas como a degeneração macular e a catarata. 
A manga ajuda a combater o envelhecimento precoce da pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
A manga ajuda a combater o envelhecimento precoce da pele Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

3. Melhora a saúde da pele

Os antioxidantes presentes na manga, como a vitamina C e os polifenóis, combatem os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele . 

4. Regula o intestino

A manga é rica em fibras, que auxiliam no bom funcionamento do intestino, ajudando a prevenir a constipação e promovendo a saúde digestiva.

Como incluir a manga na dieta

A manga é uma fruta versátil que pode ser consumida de diversas formas. Ela pode ser apreciada in natura , em saladas de frutas, sucos, smoothies , sobremesas e até mesmo em pratos salgados, como molhos e acompanhamentos.
Por Nicholas Montini Pereira

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