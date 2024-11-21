Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Se cuida

3 vantagens da prática de tênis para a saúde

Médico explica os benefícios da atividade física

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 12:45

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

21 nov 2024 às 12:45
Muito além dos benefícios físicos, este esporte proporciona uma integração única entre socialização, lazer e bem-estar (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock)
Muito além dos benefícios físicos, este esporte proporciona uma integração única entre socialização, lazer e bem-estar Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Escolher um esporte completo vai além de garantir movimento ao corpo, envolve também encontrar algo que motive e gere prazer. O tênis reúne tudo isso, sendo uma das práticas esportivas mais dinâmicas e procuradas atualmente. Afinal, além de envolvente, oferece benefícios que transformam a experiência em algo especial.
Por outro lado, com a proximidade do verão, cresce o interesse em atividades que promovem saúde e bem-estar. Nesse contexto, o tênis surge como uma alternativa eficiente para quem deseja melhorar a forma física. Nesse cenário, Paolo Sciavicco, médico e franqueado da Fast Tennis, rede de academias de tênis, lista 3 vantagens promovidas pelo esporte.

1. Condicionamento físico

Por ser um esporte que envolve movimentos rápidos e intensos, como pequenas corridas e saltos, o tênis proporciona aos praticantes aumento do condicionamento. “Os movimentos contínuos das partidas fortalecem os músculos e ajudam a desenvolver resistência cardiovascular. Por ser uma atividade que exige explosão, trabalha diretamente com os músculos das pernas, glúteos, abdômen e braços. A prática regular também fortalece o sistema circulatório e auxilia na prevenção de doenças vasculares, graças ao aumento da circulação sanguínea e fortalecimento muscular proporcionado pelo jogo”, explica o médico.
Com um grande potencial para queimar calorias, o tênis é uma escolha ideal para quem busca saúde e diversão (Imagem: Dewald Kirsten | Shutterstock)
Com um grande potencial para queimar calorias, o tênis é uma escolha ideal para quem busca saúde e diversão Crédito: Imagem: Dewald Kirsten | Shutterstock

2. Perda de peso

Por ser um exercício aeróbico de alta intensidade, é eficiente para a queima de calorias e, consequentemente, incide no controle do peso corporal. “O tênis melhora a aptidão física, melhorando a resistência e a capacidade aeróbica. Dessa forma, aliado a uma dieta balanceada , o tênis é benéfico para o controle do peso, já que possui alto gasto calórico”, afirma o profissional.
Vale ressaltar que outro fator importante é que esse esporte é dinâmico e pouco repetitivo, diferente dos aeróbicos mais conhecidos como esteira e bicicleta ergométrica. Isso faz com que os praticantes mantenham o interesse em seguir jogando e se desafiando, aumentando ainda mais as chances de atingir suas metas de condicionamento e, consequentemente, emagrecimento.

3. Saúde mental

Além dos benefícios físicos, o tênis também melhora a saúde mental e promove interações sociais. As partidas proporcionam oportunidades para socialização, fortalecendo laços sociais e contribuindo para o bem-estar. “É um esporte social que oferece oportunidades para interações positivas. A competição amigável e as parcerias em duplas incentivam o trabalho em equipe, construindo laços sociais e promovendo o bem-estar emocional”, completa o médico.
Por Jullia Nascimento

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com independência editorial pelo Portal Edicase. A Gazeta informa que, caso opte por adquirir algum produto por meio dos links disponíveis no texto: 1. Podemos receber uma comissão através de parcerias comerciais. 2. Não temos controle sobre a experiência de compra e suas etapas. 3. Dúvidas ou problemas relacionados ao produto, compra, pagamento ou entrega devem ser tratados diretamente com o lojista responsável.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados