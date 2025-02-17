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Se cuida

3 dicas para prevenir alergias causadas pelo suor nos treinos

Alguns cuidados ajudam a evitar a urticária colinérgica e seus sintomas

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 18:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

17 fev 2025 às 18:00
Cuidados simples reduzem as reações alérgicas causadas pelo suor (Imagem: Vlad Teodor | Shutterstock)
Cuidados simples reduzem as reações alérgicas causadas pelo suor Crédito: Imagem: Vlad Teodor | Shutterstock
Praticar atividades físicas é essencial para manter a saúde e o bem-estar. No entanto, embora a transpiração seja uma resposta natural ao aumento da temperatura corporal — algo comum durante a prática de exercícios —, o acúmulo de suor na roupa e o contato do tecido com a pele podem desencadear alergias, como a urticária colinérgica.
“A chamada urticária colinérgica é causada pela sudorese e o calor do corpo. Ela pode provocar sensibilidade da pele, coceiras, vermelhidão e formação de pequenas bolinhas, as urticas, que podem surgir principalmente em áreas de atrito, como axilas, coxas e virilha”, explica a Dra. Paula Colpas, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e consultora da TheraSkin®, farmacêutica brasileira especialista em pele.
Para evitar o incômodo, a Dra. Paula Colpas indica 3 cuidados. Confira!

1. Prefira roupas próprias para esporte

Para evitar esse tipo de alergia é importante cuidado com a roupa para a prática de atividade física. “Roupas feitas de algodão criam um ambiente úmido, favorável para a proliferação de fungos e bactérias que causam o desconforto. É preferível, então, o uso de peças com tecidos mais leves e respiráveis, próprios para o esporte”, indica.
Trocar de roupa após o treino pode ajudar a evitar reações alérgicas graves (Imagem: Enfoca y dispara | Shutterstock)
Trocar de roupa após o treino pode ajudar a evitar reações alérgicas graves Crédito: Imagem: Enfoca y dispara | Shutterstock

2. Troque a roupa após o treino

Outro hábito que pode ser adotado na rotinaé trocar de roupa imediatamente após o treino. Permanecer com roupas suadas por muito tempo pode agravar as reações alérgicas. Portanto, após os exercícios, tomar um banho com água morna e sabonete neutro é essencial para remover o suor e as impurezas acumuladas na pele.

3. Hidrate a pele

A Dra. Paula Colpas também aconselha dar mais atenção ao cuidado com a pele: “É importante manter a pele hidratada e, no caso do surgimento das alergias, o uso de loções com ativos calmantes e reparadores podem ajudar a aliviar os sintomas”, finaliza a profissional.
Por Lilian Brito

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