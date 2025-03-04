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Se cuida

16 alimentos que ajudam a regular a pressão arterial no calor

Veja como o cuidado com a alimentação é fundamental para prevenir e controlar a hipertensão

Publicado em 04 de Março de 2025 às 11:30

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 mar 2025 às 11:30
Manter a alimentação saudável é fundamental para pacientes com hipertensão (Imagem: artem evdokimov | Shutterstock)
Manter a alimentação saudável é fundamental para pacientes com hipertensão Crédito: Imagem: artem evdokimov | Shutterstock
Com o aumento global dos casos de hipertensão arterial, a conscientização sobre a importância da dieta na gestão da condição tornou-se essencial para promover a saúde e o bem-estar. A preocupação se intensifica em períodos de calor excessivo, como ocorre em diversas regiões do Brasil, já que a temperatura ambiente pode influenciar significativamente a pressão arterial.
De acordo com a docente da Faculdade Anhanguera de Rio Grande, Nathália Salomão, mestre em nutrição e alimentos, o calor provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, um processo conhecido como vasodilatação.“A vasodilatação reduz a resistência ao fluxo sanguíneo, o que pode levar a uma diminuição da pressão arterial. Além disso, em climas quentes, a perda de líquidos através do suor pode levar à desidratação, que resulta na perda do volume sanguíneo, alteração da pressão, aumento da frequência cardíaca, estresse térmico, entre outros pontos”, alerta.
Diante disso, a mestre em nutrição explica que, tanto no tratamento quanto na prevenção da pressão alta, a prática de atividades físicas regulares e a alimentação saudável são fundamentais. “Entender quais alimentos ajudam no controle da hipertensão e quais devem ser evitados é essencial para a garantia de uma vida mais saudável”, destaca. 
A seguir, Nathália Salomão indica 16 alimentos que ajudam a equilibrar a pressão arterial. Confira!

Frutas e vegetais

  • Banana: rica em potássio, ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo;
  • Beterraba: contém nitratos que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos;
  • Espinafre: rico em magnésio e potássio, que ajudam a regular a pressão arterial;
  • Abacate: fonte de potássio e gorduras saudáveis.

Grãos integrais

  • Aveia: rica em fibras, ajuda a reduzir os níveis de colesterol e a pressão arterial;
  • Quinoa: fonte de proteínas e fibras, contribui para a saúde cardiovascular.

Laticínios com baixo teor de gordura

  • Leite desnatado: fonte de cálcio e vitamina D, que ajudam a manter a pressão arterial sob controle;
  • Iogurte natural: rico em probióticos, que podem ajudar a reduzir a pressão arterial.

Peixes e carnes magras

  • Salmão: rico em ômega 3, que ajuda a reduzir a inflamação e a pressão arterial;
  • Frango: fonte de proteínas magras, que ajudam a manter a saúde cardiovascular.
As amêndoas ajudam a relaxar os vasos sanguíneos (Imagem: kuvona | Shutterstock)
As amêndoas ajudam a relaxar os vasos sanguíneos Crédito: Imagem: kuvona | Shutterstock

Nozes e sementes

  • Amêndoas: ricas em magnésio, ajudam a relaxar os vasos sanguíneos;
  • Semente de chia: fonte de ômega 3 e fibras, que ajudam a reduzir a pressão arterial.

Leguminosas

  • Feijão: rico em fibras e potássio, ajuda a regular a pressão arterial;
  • Lentilha: fonte de proteínas e fibras, contribui para a saúde do coração.

Outros alimentos

  • Azeite de oliva: rico em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir a pressão arterial;
  • Alho: contém compostos que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos.

Dicas adicionais

Para manter a pressão arterial sob controle, também é importante adotar certos hábitos:
  • Reduza o consumo de sal: o excesso de sódio pode aumentar a pressão arterial;
  • Hidrate-se bem: beber água suficiente ajuda a manter o equilíbrio de fluidos no corpo;
  • Evite alimentos processados: eles geralmente contêm altos níveis de sódio e gorduras saturadas.
Para mais informações sobre como controlar a hipertensão arterial por meio da dieta, consulte um médico, nutricionista ou outro profissional de saúde qualificado.
Por Nicholas Montini Pereira

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