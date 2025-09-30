Se cuida

10 tratamentos e procedimentos gratuitos disponíveis no SUS

O sistema garante o acesso a cuidados básicos e a procedimentos especializados

O SUS garante que qualquer cidadão tenha acesso a serviços essenciais de saúde Crédito: Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um marco da saúde pública brasileira, oferecendo atendimento integral e gratuito a toda a população. Desde cuidados básicos em unidades de saúde até procedimentos especializados, ele garante que qualquer cidadão tenha acesso gratuito a serviços essenciais, promovendo a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças — indo muito além de consultas médicas e emergências.

“O SUS é uma das maiores políticas de saúde do mundo. Muitas pessoas deixam de aproveitar procedimentos importantes simplesmente por não saber que eles estão disponíveis sem custo algum”, explica Roberta Galvão, enfermeira e especialista em gestão pública.

Conforme a profissional, para ter acesso aos tratamentos gratuitos oferecidos pelo SUS é necessário avaliação médica ou odontológica e, em alguns casos, encaminhamento especializado. “O caminho começa na Unidade Básica de Saúde (UBS), que orienta, agenda e encaminha para o serviço adequado. O acesso é um direito de todo cidadão”, explica.

Abaixo, confira 10 tratamentos gratuitos disponíveis no SUS!

1. Inserção do DIU

O procedimento de inserção do DIU (Dispositivo Intrauterino) está disponível em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e inclui avaliação médica e acompanhamento.

2. Cirurgia de catarata

Atendimento ambulatorial para prevenção da perda de visão em idosos e pessoas com indicação clínica.

3. Cirurgia bariátrica

A cirurgia bariátrica é oferecida aos pacientes com obesidade grave que se enquadram nos critérios do Ministério da Saúde.

4. Exames de alta complexidade

Exames como tomografia, ressonância magnética e colonoscopia podem ser realizados gratuitamente mediante encaminhamento médico.

5. Tratamento de infertilidade

Em centros de referência, casais podem acessar técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro .

6. Terapia hormonal para pessoas trans

A terapia envolve o acompanhamento multidisciplinar, incluindo endocrinologia e acompanhamento psicológico.

É possível realizar implantes e tratamentos ortodônticos em centros especializados de odontologia do SUS Crédito: Imagem: hedgehog94 | Shutterstock

7. Tratamento odontológico especializado

Próteses dentárias, implantes e tratamentos ortodônticos podem ser realizados em centros de especialidades odontológicas do SUS.

8. Cirurgia de varizes

O procedimento cirúrgico é feito para casos graves de varizes , com acompanhamento vascular.

9. Terapias integrativas e complementares

Sessões de acupuntura, auriculoterapia, reiki e outras práticas reconhecidas pelo Ministério da Saúde estão disponíveis gratuitamente no SUS.

10. Reconstrução mamária pós-mastectomia

A reconstrução mamária pós-mastectomia é garantida por lei para mulheres que passaram por cirurgia de câncer de mama .

