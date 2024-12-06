Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • 10 dicas para se alimentar com equilíbrio nas festas fim de ano
Se cuida

10 dicas para se alimentar com equilíbrio nas festas fim de ano

Veja como aproveitar as comemorações de forma prazerosa e sem prejudicar a saúde

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 15:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 dez 2024 às 15:44
É possível aproveitar as festas de fim de ano sem excessos na alimentação (Imagem: Kamil Macniak | Shutterstock)
É possível aproveitar as festas de fim de ano sem excessos na alimentação Crédito: Imagem: Kamil Macniak | Shutterstock
As festas de fim de ano são marcadas por momentos de celebração e, claro, mesas fartas de pratos irresistíveis. No entanto, exagerar na alimentação durante o Natal e Ano-Novo – principalmente em alimentos ricos em gorduras, açúcares e sódio – pode trazer consequências negativas para a saúde e o equilíbrio alimentar.
Porém, a nutricionista Amanda Guerra explica que, com algumas estratégias, é possível aproveitar as festas sem deixar de lado o equilíbrio e o bem-estar. “As celebrações são momentos de prazer e não devem gerar culpa. Mas é importante que a gente se prepare com antecedência, para que o corpo e a mente estejam em harmonia e os excessos não causem desconfortos”, explica.
A nutróloga Dra. Cibele Spinelli, que atende em Campinas-SP, reforça a importância de pequenos ajustes no cotidiano para atravessar as festas com saúde e leveza. “O fim de ano não precisa ser sinônimo de exageros descontrolados. Planejamento alimentar e escolhas conscientes podem transformar sua experiência nas festas, sem que isso signifique restrições severas ou sacrifícios.”
Abaixo, a nutricionista Amanda Guerra e a nutróloga Dra. Cibele Spinelli dão dicas para aproveitar as festas sem exageros na alimentação. Confira! 

1. Mantenha a rotina alimentar saudável nos dias anteriores

Ao se alimentar bem antes das festas, o corpo está nutrido e menos propenso a descompensar com o aumento calórico.

2. Não pule refeições

Chegar nas festas com muita fome pode levar a exageros. Faça todas as refeições do dia e inclua lanches leves, como frutas, castanhas e shakes de proteína antes dos eventos.

3. Hidrate-se adequadamente

O consumo de água é essencial para o bom funcionamento do organismo. A hidratação ajuda a controlar o apetite e evita a retenção de líquidos, muito comum nessa época. “Inclua água com limão ou infusões de ervas como hortelã ou camomila, que ajudam na digestão e na sensação de saciedade”, recomenda a Dra. Cibele Spinelli.

4. Escolha o que vale a pena

Com tantas opções de pratos, opte por aquilo que realmente é especial para você. Não é necessário experimentar tudo; priorize as saladas e proteínas , mas não deixe de comer o que gosta aproveitando com calma. “Aproveite os pratos típicos com moderação e evite repetir as porções […]”, explica a Dra. Cibele Spinelli.

5. Coma devagar e aprecie cada mordida

Ao mastigar bem e comer com calma, o corpo tem tempo para se sentir saciado, o que ajuda a evitar o excesso. “[…] Saboreie sem pressa, porque comer devagar faz diferença na saciedade e no prazer alimentar”, reforça a Dra. Cibele Spinelli.
Consuma bebidas alcoólicas com moderação e se mantenha hidratado (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Consuma bebidas alcoólicas com moderação e se mantenha hidratado Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

6. Equilibre o consumo de bebidas alcoólicas

O álcool é muito calórico e desidrata o corpo. Alterne as bebidas com água e defina um limite para evitar o consumo excessivo. Uma dica importante: escolha o álcool que você menos bebe e não exagere. “Evite bebidas adocicadas, como coquetéis e espumantes doces, pois, além das calorias extras, elas podem dificultar a digestão e causar inchaço”, explica a Dra. Cibele Spinelli.

7. Dê uma atenção especial ao café da manhã pós-festas

No dia seguinte, aposte em um café da manhã leve, com frutas, fibras , água de coco e uma boa porção de proteína. Evite o trigo! Isso ajuda o corpo a se reequilibrar após as celebrações. Para a Dra. Cibele Spinelli, esse é o momento de ajudar o corpo a se desintoxicar. “Acrescente alimentos anti-inflamatórios, como cúrcuma e gengibre, para ajudar o organismo a processar os excessos”, aconselha.

8. Priorize a movimentação física

Aproveite os dias entre as festas para praticar atividades físicas. Isso ajuda a queimar calorias e alivia o estresse e a ansiedade. “Além de exercícios, inclua caminhadas pós-refeição. Elas são ótimas para ajudar na digestão e evitar a sensação de peso no estômago”, diz a Dra. Cibele Spinelli.

9. Prepare o sistema digestivo

Nos dias que antecedem as festas, consuma mais alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes e sementes. Isso ajuda a regular o intestino e evita desconfortos pós-ceia.

10. Evite exagerar em dias seguidos

Mesmo com a agenda cheia, é importante cuidar da alimentação. “Se você tem mais de uma festa, intercale refeições leves e priorize sopas, saladas e proteínas magras nos intervalos. Isso ajuda o organismo a se recuperar”, recomenda a Dra. Cibele Spinelli.
Amanda Guerra destaca que o mais importante é manter uma mentalidade de equilíbrio. “O fim de ano é um momento de celebração e não deve gerar cobranças excessivas. Com pequenas mudanças, podemos celebrar com saúde e bem-estar, cuidando do corpo e, ao mesmo tempo, aproveitando a companhia das pessoas que amamos”, conclui.
Por Sarah Monteiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados