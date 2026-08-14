Virar a noite estudando pode fazer você aprender menos: entenda o papel do sono na memória

A privação de sono também pode prejudicar funções necessárias para o próprio estudo, como atenção, concentração , velocidade de processamento e capacidade de recuperar informações. “Se o estudante passa a noite estudando e dorme poucas horas, ele não perde apenas o período de descanso. No dia seguinte, pode apresentar redução de atenção, maior sonolência e dificuldade para acessar informações que já estavam disponíveis. É um efeito que pode criar um ciclo: estuda mais, dorme menos, aprende com menos eficiência e precisa de ainda mais tempo para estudar”, explica o médico da Afya.