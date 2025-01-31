AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Verão 2025: TV Gazeta exibe programa Se Cuida neste sábado (01)
Bem-estar

Verão 2025: TV Gazeta exibe programa Se Cuida neste sábado (01)

No programa serão abordadas atitudes que podem trazer resultados para o bem-estar e para saúde do corpo e da mente

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2025 às 18:23
Gabi Manganeli
Gabi Manganeli apresenta o Se Cuida de Verão Crédito: TV Gazeta
O calor não da trégua. E para você aproveitar cada dia do verão, a TV Gazeta exibe neste sábado (01) o programa especial Se Cuida, com dicas para você se cuidar durante toda a estação. É a jornalista Gabi Manganeli que apresenta o programa, com reportagens de Elton Ribeiro. 
No programa serão abordadas atitudes que podem trazer resultados para o bem-estar e para saúde do corpo e da mente. Como os benefícios de morar perto do mar. Um estudo realizado na Áustria confirmou o que muitos já sabem na prática: o ambiente onde vivemos influencia diretamente nossa qualidade de vida. Morar perto do mar, por exemplo, pode promover bem-estar. A constatação foi de que viver perto do mar ou visitar uma região litorânea está relacionado com uma saúde melhor. 
Já outra reportagem mostra que empresas estão incentivando o descanso como estratégia de produtividade. Em uma indústria de café solúvel que funciona 24 horas por dia, os colaboradores têm espaços dedicados para relaxamento durante o expediente.
O Se Cuida não está somente na TV, mas em todos os outros canais da Rede Gazeta: no site de A Gazeta, nas redes sociais de A Gazeta e em um perfil próprio (@secuida.ag), além do intervalo da Rádio gazeta FM, de segunda a sexta-feira, às 9h20 e 14h20.

Veja Também

Proteção alta e toque seco: 9 protetores solares em bastão para usar no verão

Viver perto do mar tem benefícios para a saúde e o bem-estar

6 mitos e verdades sobre exercícios físicos e massa muscular

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quais clubes do Brasileirão já retiraram publicidade de bets
Imagem de destaque
As denúncias de lesão cerebral que fizeram parque Six Flags fechar montanha-russa X2 na Califórnia
Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo
Presidente da federação de Portugal articula reconciliação de CR7 e Jorge Jesus, diz jornal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados