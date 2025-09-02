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Veja quando a musculação pode ser aliada ou inimiga da artrose

Prática pode ajudar no tratamento da doença, mas deve ser feita de maneira equilibrada e com acompanhamento

Publicado em 02 de Setembro de 2025 às 14:25

Portal Edicase

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Publicado em 

02 set 2025 às 14:25
Excesso de esforço físico na musculação e a prática errada aumentam casos de artrose entre os jovens (Imagem: Ladanifer | Shutterstock)
Excesso de esforço físico na musculação e a prática errada aumentam casos de artrose entre os jovens Crédito: Imagem: Ladanifer | Shutterstock
A artrose consiste no desgaste da cartilagem, uma espécie de amortecedor que fica nas articulações impedindo o atrito entre os ossos. Dor, inchaço e rigidez na região afetada são os principais sintomas e surgem quando os ossos começam a se atritar.
“A artrose pode ser causada por vários fatores, como o envelhecimento natural, excesso ou sobrecarga de esforço, sequelas de lesões anteriores como fraturas, lesões ligamentares e meniscais. Pode ser de origem genética ou, até mesmo, por alterações no formato da articulação”, explica o Dr. Marcelo Di Rienzo, ortopedista especialista em joelho do Hospital Santa Catarina – Paulista.

Aumento da artrose entre os jovens

Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), 20% dos jovens na faixa dos 30 anos sofrem com a artrose. “Em muitos casos, os jovens apresentam esse processo mais precocemente devido ao excesso de carga e impacto em atividades físicas, antes de fortalecer a musculatura responsável por proteger as articulações”, explica o Dr. Ricardo Dória, neurocirurgião especialista em coluna do Hospital Santa Catarina – Paulista.
O profissional alerta ainda que a falta de preparo muscular acelera o processo de desgaste das articulações. “Se você submete suas articulações a excessos constantes sem que tenha a musculatura preparada para protegê-la, ela acaba se desgastando mais rápido. Esse é o processo de artrose precoce”, complementa.

Fatores que favorecem a artrose precoce

A artrose precoce acontece principalmente em casos de lesões articulares, como fraturas, luxações, entorses e outras lesões que podem danificar a cartilagem e levar ao desgaste precoce. No caso do joelho, como relata o Dr. Marcelo Di Rienzo, o excesso de peso é um dos principais fatores de risco, fazendo com que a articulação acabe suportando uma carga muito maior do que o peso real do corpo. “Cada quilo a mais no corpo pode gerar até 3 a 4 quilos de pressão extra sobre o joelho”, alerta o ortopedista.
Exercícios que fortalecem o core ajudam a evitar lesões e artrose na coluna (Imagem: Dorde Krstic | Shutterstock)
Exercícios que fortalecem o core ajudam a evitar lesões e artrose na coluna Crédito: Imagem: Dorde Krstic | Shutterstock

Importância do fortalecimento do core para a coluna

Na coluna, é fundamental o fortalecimento do core, musculatura axial do corpo que abrange abdômen, costas, pelve e diafragma. Ele é responsável pela sustentação do corpo e precisa estar forte para evitar lesões e artroses na coluna. “A atividade física é benéfica quando ela tem uma estratégia. Os exercícios são a primeira linha de tratamento para artrose na coluna”, explica o Dr. Ricardo Dória.

Musculação como aliada contra a artrose

A atividade física não é a vilã. A musculação , principalmente, é fundamental para a prevenção e o tratamento das artroses, já que age no fortalecimento das musculaturas. “A musculação, quando bem orientada, é uma grande aliada, porque fortalece os músculos que protegem as articulações”, comenta o Dr. Marcelo Di Rienzo.
No entanto, o especialista alerta que o problema surge quando a prática não é feita de forma equilibrada. “O problema aparece quando há exagero na carga, treinos sem descanso, movimentos mal executados ou falta de equilíbrio muscular, quando se dá muita ênfase a certos músculos em detrimento de outros que estabilizam a articulação”, alerta.

Exercícios de baixo impacto para quem tem artrose

Exercícios ajudam a aliviar a dor, melhorar a força muscular e manter a articulação funcionando por mais tempo. O ortopedista e o neurocirurgião do Hospital Santa Catarina – Paulista recomendam principalmente atividades de baixo impacto, como:
  • Caminhadas;
  • Bicicleta;
  • Hidroginástica;
  • Pilates e RPG (Reeducação Postural Global);
  • Natação;
  • Musculação de forma leve a moderada e bem acompanhada.
Por Camila Parreira
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