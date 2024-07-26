Veja hábitos que podem prevenir ou causar problemas de visão

Conforme o médico, quando se trata de saúde ocular, há cinco principais ações que deveriam ser adotadas por todos. “A ação número 1 é se consultar pelo menos uma vez ao ano com médico oftalmologista. A número 2 é que o paciente na faixa etária dos 60 anos não demore a realizar a cirurgia de catarata, que corresponde ao envelhecimento do cristalino – a lente natural do olho – e todos nós vamos desenvolver com a idade. Quanto mais o paciente demora na realização da cirurgia, mais a catarata se desenvolve, piorando a visão e aumentando os riscos cirúrgicos”, explica o profissional.