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Veja como o sedentarismo pode causar tontura e falta de equilíbrio

Falta de atividade física compromete força muscular, circulação e sistema vestibular, aumentando o risco de mal-estar e quedas

Publicado em 16 de Fevereiro de 2026 às 11:29

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 fev 2026 às 11:29
O excesso de tempo sentado pode comprometer o equilíbrio e provocar tonturas no dia a dia (Imagem: insta_photos | Shutterstock)
O excesso de tempo sentado pode comprometer o equilíbrio e provocar tonturas no dia a dia Crédito: Imagem: insta_photos | Shutterstock
A rotina sedentária, marcada por longos períodos sentados e pouca movimentação, vai além do ganho de peso e da perda de condicionamento físico. A falta de atividade física pode, sim, causar tontura e sensação de desequilíbrio, afetando diretamente a qualidade de vida, a segurança e a autonomia nas atividades do dia a dia.
De acordo com Maria Paula Barros, coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera Taboão da Serra, o sedentarismo enfraquece músculos importantes para a postura e o equilíbrio , além de prejudicar a circulação sanguínea.
“Quando a pessoa permanece estática por muito tempo, o corpo tem mais dificuldade para manter a estabilidade, especialmente ao se levantar ou mudar de posição rapidamente, pode haver dificuldade para manter o equilíbrio, resultando em tontura e sensação de instabilidade”, explica.

Impacto do sedentarismo no sistema responsável pelo equilíbrio

A especialista destaca que a falta de exercício também impacta o sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio corporal. “Sem estímulos regulares de movimento, o organismo responde mais lentamente aos ajustes necessários para manter o corpo equilibrado, aumentando o risco de quedas , principalmente em adultos e idosos”, afirma.
Segundo Maria Paula Barros, o equilíbrio é uma habilidade treinável. “Assim como ocorre com a força muscular, o corpo ‘desaprende’ a se equilibrar quando não é desafiado. A ausência de movimento reduz a eficiência dos mecanismos que mantêm a estabilidade corporal”, pontua. 
Exercícios regulares fortalecem músculos e ajudam a melhorar o equilíbrio (Imagem: BearFotos | Shutterstock)
Exercícios regulares fortalecem músculos e ajudam a melhorar o equilíbrio Crédito: Imagem: BearFotos | Shutterstock

Movimento como tratamento e prevenção

De acordo com Maria Paula Barros, a prática regular de atividade física contribui para o fortalecimento muscular, melhora da coordenação motora, estímulo do sistema cardiovascular e manutenção da resposta vestibular.
Entre as principais recomendações para reduzir episódios de tontura e insegurança ao caminhar, estão:
  • Caminhar pelo menos 30 minutos por dia, sempre que possível. Cardiopatas, hipertensos e pessoas com outras condições devem praticar exercícios apenas sob orientação de profissional de Educação Física com registro no Conselho Regional de Educação Física;
  • Praticar exercícios de fortalecimento muscular, como musculação ou treino funcional;
  • Incluir alongamentos na rotina para melhorar a mobilidade;
  • Realizar atividades que trabalhem equilíbrio e propriocepção, como pilates e yoga;
  • Evitar longos períodos sentados sem pausas para se movimentar.
“A atividade física não precisa ser intensa para trazer benefícios. O mais importante é a regularidade e a orientação adequada, respeitando os limites de cada pessoa”, orienta a coordenadora.

Quando procurar ajuda médica

Caso a tontura e a falta de equilíbrio sejam frequentes ou venham acompanhadas de outros sintomas, como visão turva, náuseas ou desmaios, é fundamental buscar avaliação médica para descartar outras causas clínicas.
“Movimentar o corpo é uma forma simples e eficaz de cuidar da saúde. Combater o sedentarismo é investir em autonomia, bem-estar e qualidade de vida”, conclui Maria Paula Barros.
Por Priscila Dezidério
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