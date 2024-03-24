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Sem insônia

Veja como o chá pode ajudar a melhorar a qualidade do sono

É durante o sono, por exemplo, que o organismo exerce a função restauradora no corpo, conseguindo reparar tecidos, controlar o humor e regular o metabolismo

Publicado em 24 de Março de 2024 às 11:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

24 mar 2024 às 11:00
Veja como o chá pode ajudar a melhorar a qualidade do sono
Veja como o chá pode ajudar a melhorar a qualidade do sono Crédito: Natalia Bostan | Shutterstock

É durante o sono, por exemplo, que o organismo exerce a função restauradora no corpo, conseguindo reparar tecidos, controlar o humor e regular o metabolismo. Por outro lado, uma noite mal dormida pode gerar estresse e até doenças.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 40% da população brasileira possui algum distúrbio do sono, sendo a insônia o principal, que afeta cerca de 73 milhões de pessoas. Para ajudar a contornar esse problema, o consumo regular de chá por infusão pode ser a solução, visto que a bebida é um hábito histórico associado ao autocuidado que oferece diversos benefícios ao corpo.

Benefícios do chá de ervas para saúde

Segundo Isabela Xavier, nutricionista consultora da Leão Alimentos e Bebidas, beber chá antes de dormir pode ajudar a desacelerar e é um excelente hábito, principalmente atrelado ao consumo de ervas com efeito calmante que podem promover uma maior sensação de relaxamento. “Chás de ervas em infusão são fontes de compostos bioativos, que associados a hábitos de vida saudáveis oferecem benefícios à saúde de forma geral”, diz a especialista.

Imagem Edicase Brasil
Chá de camomila ajuda a reduzir o estresse  Crédito: conzorb | Shutterstock

Chás para melhorar a qualidade do sono

Alguns chás podem auxiliar diretamente na redução do estresse, reduzindo os níveis do hormônio cortisol na corrente sanguínea e auxiliando no relaxamento. O consumo dessas bebidas, especialmente as conhecidas por seus efeitos naturais calmantes, como as de ervas, ajuda diretamente na melhoria da qualidade do sono.

Entre esses componentes, o mais famoso é a camomila, erva tradicionalmente usada para acalmar. Além deste, outras opções são a erva-cidreira e o maracujá. Ao promover o relaxamento do corpo, o chá feito com esses ingredientes ajuda no alívio de dores musculares e de cabeça.

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