Veja como o chá pode ajudar a melhorar a qualidade do sono

Segundo Isabela Xavier, nutricionista consultora da Leão Alimentos e Bebidas, beber chá antes de dormir pode ajudar a desacelerar e é um excelente hábito, principalmente atrelado ao consumo de ervas com efeito calmante que podem promover uma maior sensação de relaxamento. “Chás de ervas em infusão são fontes de compostos bioativos, que associados a hábitos de vida saudáveis oferecem benefícios à saúde de forma geral”, diz a especialista.