Veja como fazer o vácuo abdominal para definir a barriga

Na busca por um corpo definido, cada vez mais pessoas têm procurado por técnicas que ajudam a eliminar a barriga. Para isso, muitas vezes recorrem a métodos tradicionais. O vácuo abdominal, por exemplo, é uma prática milenar do yoga que envolve o fortalecimento dos músculos abdominais e o estímulo do sistema digestivo por meio de uma massagem abdominal.
Também conhecida como “Uddiyana Bandha”, essa técnica tem sido praticada por séculos para melhorar a saúde geral e o bem-estar. Além disso, ela ajuda a fortalecer o core, estabilizar a coluna, melhorar a digestão e tonificar os órgãos abdominais. Também auxilia na consciência corporal e pode aliviar dores nas costas.
Conforme Ravi Kaiut, professor de yoga, naturopata e entusiasta por saúde, sono e bem-estar, a prática não pode ser usada isoladamente para fins estéticos. “O vácuo abdominal é uma técnica que originalmente busca a realização de uma massagem ativa das vísceras por meio de contrações musculares, trazendo diversos benefícios, como o fortalecimento da musculatura do abdômen, melhora das funções digestivas, postura, cólicas e dores na coluna. O emagrecimento vem como resultado de uma melhora muito mais profunda na saúde que gera consequências, como a regulação do peso”, afirma.
Como fazer o vácuo abdominal
Abaixo, confira o passo a passo de como fazer o vácuo abdominal!
1. Preparação
Comece em uma posição de pé ou sentada, com as costas retas e os pés posicionados na largura dos ombros.
2. Expiração profunda
Respire profundamente pelo nariz e, em seguida, expire completamente pelo nariz, esvaziando seus pulmões o máximo possível.
3. Apneia expiratória
Prenda a respiração após a expiração e mantenha a boca e a garganta relaxadas. Isso permitirá que você contraia os músculos abdominais com mais eficácia.
4. Puxando o abdômen
Puxe a barriga para dentro e para cima, em direção às costelas, o máximo que puder. Imagine que está tentando tocar o umbigo nas costas.
5. Manutenção
Mantenha essa posição de alguns segundos a um minuto. Concentre-se na contração profunda dos músculos abdominais .
6. Liberação
Solte a contração lentamente e retome a respiração normal.
Principais cuidados ao realizar a técnica
Para obter os benefícios do vácuo abdominal, é essencial adotar alguns cuidados:
1. Respeite os limites do seu corpo
Não force demais. Se sentir qualquer desconforto ou dor, pare imediatamente e ajuste a técnica.
2. Evite fazer após comer
Não faça o vácuo abdominal logo após uma refeição, pois isso pode dificultar a digestão. Espere pelo menos 2-3 horas após comer antes de praticar.
3. Hidratação
Mantenha-se hidratado, porque a desidratação pode dificultar a prática e causar desconforto.
4. Consistência
A prática regular é fundamental para obter benefícios. Você pode começar com sessões curtas e gradualmente aumentar a duração à medida que se familiariza com a técnica.
5. Postura adequada
Certifique-se de manter uma boa postura durante a prática para evitar lesões nas costas ou no pescoço sem excesso de tensão.
Melhor momento para praticar o vácuo abdominal
O momento ideal para praticar o vácuo abdominal é de manhã, com o estômago vazio, logo após acordar. Isso ajuda a despertar e estimular o sistema digestivo, além de fortalecer os músculos abdominais. No entanto, também é possível praticá-lo em outros momentos do dia, desde que você respeite o intervalo após as refeições.
Por Adriana Quintairos