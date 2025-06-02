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Se cuida

Veja a importância do magnésio para a qualidade do sono

A falta desse mineral é uma das principais causas de irritabilidade, insônia e dificuldade de concentração

Publicado em 02 de Junho de 2025 às 19:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

02 jun 2025 às 19:59
A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock)
A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono Crédito: Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
O magnésio é um mineral essencial para relaxar os músculos, acalmar o sistema nervoso e regular os ciclos do sono. Quando há falta desse nutriente, sintomas como fadiga constante, irritabilidade, insônia e dificuldade de concentração podem surgir, prejudicando o bem-estar e a qualidade de vida.
Conforme o médico César Araújo, especialista em medicina de família, o magnésio estimula neurotransmissores como o GABA, que promovem a sensação de calma e ajudam a desacelerar a mente na hora de dormir.
“O magnésio regula essas substâncias e contribui para que o corpo desacelere à noite. Quando utilizado corretamente, melhora não apenas o sono, mas também a concentração, a disposição e o bem-estar geral”, explica. Além disso, segundo o médico, o mineral auxilia na concentração, pois “favorece a clareza mental e a organização dos pensamentos”.
A suplementação de magnésio deve ser orientada por um profissional de saúde (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A suplementação de magnésio deve ser orientada por um profissional de saúde Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Fontes de magnésio e importância da orientação profissional

Existem diferentes formas do mineral disponíveis no mercado, como o cloreto, o citrato e o dimalato de magnésio, cada um com funções específicas e níveis distintos de absorção. A suplementação deve ser orientada por um profissional de saúde, que levará em conta necessidades individuais e possíveis carências nutricionais.
Por Thayná Almeida
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