Treino após procedimentos estéticos exige atenção: veja 5 cuidados com a recuperação

Segundo Arielle Nunes, coordenadora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, não existe uma recomendação única para todos os tratamentos. “Cada procedimento provoca uma resposta diferente no organismo. Por isso, o tempo de pausa e os cuidados com a atividade física devem considerar a técnica utilizada, a região tratada e a resposta de cada paciente”, explica.