Tomar remédio com café, leite ou suco pode atrapalhar o efeito? Veja os riscos

Para muitas pessoas, o uso de medicamentos faz parte da rotina, seja para tratar doenças, controlar condições crônicas ou aliviar sintomas. No entanto, um cuidado que muitas vezes passa despercebido é a escolha da bebida utilizada para engolir os comprimidos. Embora pareça um detalhe simples, alguns líquidos podem interferir na absorção ou na ação, comprometendo a eficácia do tratamento ou aumentando o risco de efeitos adversos.