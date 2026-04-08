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Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Condição conhecida como "pescoço tecnológico" avança com a rotina digital e acende alerta para dores crônicas e desgaste da coluna
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 abr 2026 às 16:13

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 16:13

Passar muito tempo diante das telas pode favorecer o tech neck (Imagem: Mangostar | Shutterstock)
Passar muito tempo diante das telas pode favorecer o tech neck Crédito: Imagem: Mangostar | Shutterstock
Responder mensagens, rolar o feed e conferir notificações são hábitos tão comuns no dia a dia que, muitas vezes, passam despercebidos. O problema é que essas ações, aparentemente rápidas, acabam se acumulando ao longo do tempo. Um dos efeitos mais comuns disso é o chamado “tech neck”, ou “pescoço tecnológico”, condição cada vez mais associada a dores cervicais, tensão muscular e alterações posturais que, com o tempo, podem evoluir para quadros crônicos.
Segundo o fisioterapeuta da Pure Pilates, Daniel Grobman Machado, o problema vai além de um desconforto pontual e está diretamente ligado à sobrecarga na coluna cervical. “Quando inclinamos a cabeça para olhar o celular, aumentamos significativamente a carga sobre a coluna cervical. Esse esforço repetitivo pode gerar dores, rigidez e até alterações posturais permanentes”, afirma.
Esse cenário reflete mudanças profundas no estilo de vida contemporâneo. O uso intensivo de smartphones, impulsionado por aplicativos de mensagens e redes sociais, se soma ao crescimento do trabalho remoto e do ensino online, ampliando o tempo diante das telas. A isso se juntam fatores como má ergonomia e a ausência de pausas e atividade física ao longo do dia.
A postura hipercifótica é a consequência mais visível do &#8220;tech neck&#8221; (Imagem: Mike_shots | Shutterstock)
A postura hipercifótica é a consequência mais visível do “tech neck” Crédito: Imagem: Mike_shots | Shutterstock

Consequências negativas das horas no celular

O problema surge, principalmente, pela inclinação constante da cabeça para frente, posição que intensifica o esforço sobre a musculatura e as articulações da região cervical. Com o tempo, esse padrão favorece o aparecimento de dor no pescoço e nos ombros, dores de cabeça, rigidez muscular e até desgaste articular.
A consequência mais visível de ficar horas inclinado olhando para o celular pode ser a postura hipercifótica, popularmente conhecida como “corcunda” , que tende a se acentuar quando esses hábitos se mantêm por longos períodos.

Pilates como forma de tratamento e prevenção

Apesar do avanço dos casos, o quadro pode ser revertido com intervenções adequadas e mudanças comportamentais. Entre as abordagens recomendadas, o pilates se destaca por atuar de maneira integrada, promovendo fortalecimento muscular, alinhamento postural e consciência corporal.
A prática orientada contribui não apenas para o alívio dos sintomas, mas também para a correção dos padrões que levam ao problema. “O pilates atua de forma integrada, promovendo fortalecimento, alinhamento postural e consciência corporal. Por isso, é tão eficaz tanto na prevenção quanto no tratamento da ‘tech neck'”, diz Daniel Grobman Machado.
Com acompanhamento adequado, especialmente em casos mais avançados, os resultados tendem a ser mais rápidos e consistentes. Mais do que tratar a dor, a proposta é restaurar a funcionalidade e prevenir novas sobrecargas, devolvendo qualidade de vida em um cenário cada vez mais mediado por telas.
Por Ana Carolina de Freitas

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