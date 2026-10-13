Shakes e suplementos no lugar da comida? Conheça os riscos dessa substituição

A nutricionista aponta ainda que shakes , barras de proteína e suplementos não precisam ser excluídos da alimentação, mas devem ser utilizados de acordo com sua finalidade e com as necessidades de cada pessoa. “Esses produtos podem ser úteis em situações específicas, como complemento nutricional ou alternativa ocasional quando não é possível realizar uma refeição convencional. O cuidado está em transformá-los em substitutos frequentes sem avaliar se oferecem os nutrientes necessários”, diz.