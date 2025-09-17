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Saiba como identificar e tratar a depressão funcional

Condição permite que o indivíduo “funcione” externamente, mas com grande esforço emocional

Publicado em 17 de Setembro de 2025 às 12:33

Portal Edicase

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Publicado em 

17 set 2025 às 12:33
A depressão funcional causa sentimento persistente de vazio, fadiga emocional e perda de sentido na vida (Imagem: insta_photos | Shutterstock)
A depressão funcional causa sentimento persistente de vazio, fadiga emocional e perda de sentido na vida Crédito: Imagem: insta_photos | Shutterstock
Embora muitas vezes passe despercebida, a depressão funcional é caracterizada por situações em que a pessoa mantém suas atividades cotidianas — trabalho, estudos, vida social — mesmo enfrentando intenso sofrimento psíquico. Não se trata de um diagnóstico médico formal (como os que aparecem nos manuais de saúde), mas de uma forma de nomear um fenômeno cada vez mais reconhecido no dia a dia.
Ao contrário da depressão clássica, que pode incapacitar para as tarefas rotineiras, a funcional permite que o indivíduo “funcione” externamente, mas à custa de grande esforço emocional. Por trás da aparência de normalidade, existe muitas vezes um sentimento persistente de vazio, fadiga emocional e perda de sentido na vida.
“Em uma sociedade que valoriza tanto a produtividade, muitas pessoas acabam usando esse funcionamento constante como uma forma neurótica de defesa para lidar com o sofrimento. Isso pode dificultar a identificação do problema, tanto pela própria pessoa quanto pelos que a cercam”, explica o psicólogo Wilson Luconi Júnior, coordenador do curso de Psicologia da Unic Beira Rio.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de um bilhão de pessoas vivem atualmente com algum tipo de transtorno mental, como ansiedade e depressão. Esses quadros estão presentes em todas as idades, contextos sociais e níveis de renda, tornando-se um dos principais desafios globais em saúde.

Sintomas da depressão funcional

A depressão funcional pode ser identificada pelos seguintes sintomas:
  • Tristeza persistente, mesmo em situações positivas;
  • Dificuldade de concentração;
  • Perda de prazer em atividades antes consideradas agradáveis;
  • Fadiga constante, sem relação com esforço físico;
  • Irritabilidade ou mudanças de humor frequentes;
  • Sentimento de inutilidade ou autocrítica excessiva.
Um exemplo comum é quando a pessoa diz estar “cansada da vida”, mas continua cumprindo suas obrigações. O entorno, ao perceber que ela “segue funcionando”, pode minimizar esse sofrimento, o que tende a agravar ainda mais a situação.
O tratamento da depressão funcional pode incluir psicoterapia, acompanhamento médico e, em alguns casos, o uso de medicamentos (Imagem: shurkin_son | Shutterstock)
O tratamento da depressão funcional pode incluir psicoterapia, acompanhamento médico e, em alguns casos, o uso de medicamentos Crédito: Imagem: shurkin_son | Shutterstock

Tratamento para a depressão funcional

A depressão funcional tem tratamento. As abordagens podem envolver psicoterapia, acompanhamento médico e, em alguns casos, o uso de medicação, sempre de forma individualizada e com orientação profissional. Mudanças no estilo de vida, como prática de exercícios, alimentação equilibrada e fortalecimento das redes de apoio, também podem contribuir positivamente.
“Buscar ajuda psicológica é um ato de coragem. Significa enfrentar as próprias resistências internas e a necessidade de mudar certos estilos de vida , comportamentos e modos de lidar com a existência. Reconhecer o sofrimento e procurar apoio é um passo essencial para que a pessoa não precise sustentar sozinha o peso de ‘funcionar’ apesar da dor”, orienta o professor.
Por Camila Souza Crepaldi
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