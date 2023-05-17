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Comportamento prejudicial

Roer unhas e arrancar fios de cabelo: 'manias' são transtornos mentais

Classificados como transtornos dos hábitos e dos impulsos, comportamentos nocivos à saúde; jovens com esses hábitos e um psicólogo falam sobre o assunto; confira

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 13:53

Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

17 mai 2023 às 13:53
O casal Sofia e Rafael tem muito em comum, do gosto por fast-food ao amor por desenho animado, mas infelizmente não compartilham apenas dos gostos. Os dois têm comportamentos repetitivos, que eles chamam de manias, mas que são muito preocupantes. Comportamentos são classificados como Transtornos dos hábitos e dos impulsos. 
"Eu comecei adquirir a mania de coçar aqui atrás da minha nuca, e isso acontece principalmente quando eu estou muito estressada quando tem um evento muito importante eu estou nervosa. Aí começo a coçar, coçar, coçar e, quando eu vejo, tem uma ferida já", disse Sofia. 
Já Rafael começou a morder as mãos quanto tinha 8 anos. "O comportamento de morder minhas mãos começa do nada e eu não noto. Só noto quando pessoas que estão em volta de mim comentam: 'Rapaz, você tá assim'", diz.
Confira no vídeo acima o que eles falam sobre esses comportamentos e o que diz psicólogo ouvido pela reportagem da TV Gazeta.
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