Quer reduzir a gordura abdominal? Conheça 10 alimentos e bebidas que podem fazer parte da dieta

A água é essencial para a hidratação e para diferentes funções do organismo. Com a adição do gengibre, a bebida ganha sabor e compostos bioativos presentes na raiz. O ingrediente tem sido estudado por sua possível ação sobre a termogênese e o metabolismo energético, mas seus efeitos sobre o gasto calórico e o emagrecimento tendem a ser modestos. Por isso, a água com gengibre pode fazer parte de uma alimentação equilibrada, mas não promove, sozinha, a perda de peso.