Quer começar na calistenia? Veja 8 dicas para praticar com segurança

O ponto menos comentado é que ela também entra na conta do coração: a Organização Mundial da Saúde recomenda que todo adulto some de 150 a 300 minutos semanais de atividade aeróbica moderada, ou de 75 a 150 minutos de atividade vigorosa, e faça exercícios de fortalecimento muscular em pelo menos dois dias da semana. É exatamente essa segunda parte que a calistenia cobre. No Brasil, apenas 8,6% dos adultos cumprem a recomendação de fortalecimento muscular no tempo livre, segundo análise da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019.