Quase metade dos idosos brasileiros precisa de prótese dentária; veja como a saúde bucal impacta o envelhecimento

A discussão sobre saúde bucal ganha ainda mais importância diante do envelhecimento da população brasileira. Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a parcela de brasileiros com 60 anos ou mais passou de 8,7% em 2000 para 15,6% em 2023. A estimativa é que esse grupo represente 37,8% da população em 2070. Com mais pessoas chegando à terceira idade, a prevenção e o acompanhamento odontológico passam a ter papel cada vez mais importante na manutenção da qualidade de vida.