Proteja seu coração: veja frutas, leguminosas e outros alimentos para incluir na rotina e manter a saúde cardiovascular

Quando o assunto é saúde do coração, o sal costuma ser um dos primeiros vilões lembrados. E com razão: o excesso de sódio está diretamente relacionado ao aumento da pressão arterial, um dos principais fatores de risco para infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Mas cuidar da saúde cardiovascular vai muito além de retirar o saleiro da mesa. A qualidade da alimentação como um todo tem papel importante na prevenção de doenças que afetam o coração e os vasos sanguíneos.