Prime Day: 8 produtos em oferta para cuidar do cabelo

Uma seleção de produtos para comprar na Amazon PrimeCrédito: Arte A Gazeta
Para manter os cabelos saudáveis e bonitos, é importante seguir alguns cuidados básicos, como lavar corretamente, proteger do calor, usar produtos adequados e manter uma alimentação saudável. E os produtos desempenham um papel importante na hidratação, nutrição, fortalecimento e proteção contra agressões externas, como calor e poluição.
Para te ajudar, selecionamos oito produtos em promoção no Amazon Prime Day 2025, evento anual de compras com ofertas exclusivas para assinantes do programa Amazon Prime. No Brasil, ele ocorre nos dias 15 e 16 de julho. Confira a nossa seleção.
10 em 1 Bond Intense Repair, de Dove
Reúne 10 benefícios em um único produto para reparar danos intensamenteCrédito: Arte A Gazeta
Máscara para cabelos danificados. Reúne 10 benefícios em um único produto para reparar danos intensamente. Formulada com a exclusiva tecnologia patenteada Bio-Protein Care com 12% Peptídeo Complex, ela restaura as ligações internas dos fios a nível molecular, reparando danos térmicos e químicos. Adequada para todos os tipos de cabelo, essa máscara cremosa de alta potência nutre profundamente, recupera a maleabilidade, reduz pontas duplas e promove até 10 vezes mais força aos fios. Preço: de R$ 34,90 por R$ 27,77
Gelatina To de Cacho Não Sai da Minha Cabeça, da Salon Line
Gelatina modeladora para cabelos ondulados, cacheados, crespos ou em transiçãoCrédito: Arte A Gazeta
Gelatina modeladora para cabelos ondulados, cacheados, crespos ou em transição. Controla e fixa os cachos com aquele efeito durinho que mantém a forma por muito tempo. Pode ser usada sozinha ou fazendo uma mistura com seus finalizadores prediletos. Preço: de R$ 35,20 por R$ 29,91
Liso Intenso Selante Finalizador, de Eudora Siàge
Leave-in para cabelos com frizzCrédito: Arte A Gazeta
Leave-in para cabelos com frizz. Ação eficiente, proporciona proteção térmica e fios mais alinhados. Traz fórmula inteligente com Creatina e o complexo Liss Effect, que bloqueia os agentes causadores do frizz e de fios indisciplinados, deixando os cabelos hidratados, macios e com muito brilho. Além de proteger do calor do secador e da chapinha por até 230ºc. Preço: de R$ 42,99 por R$ 38,24
Óleo Extraordinário, de Elseve L'Oréal Paris
Oferece mais nutrição, maciez e brilho intenso aos fiosCrédito: Arte A Gazeta
Óleo de tratamento para todos os tipos de cabelos. Oferece mais nutrição, maciez e brilho intenso aos fios. Ele traz a combinação especial de seis micro-óleos de flores preciosas da natureza, que deixam os fios profundamente nutridos, protegidos de fontes de calor e suaves ao pentear. Sua fórmula inovadora e condicionante ainda traz o ativo Óleo Extraordinário, que promove tratamento profissional e multiuso para o seu cabelo, podendo ser usado com os fios molhados ou secos. Preço: R$ 35,28 por R$ 29,80
Xapadinha Máscara Disciplinante, de Lola Cosmetics
Máscara capilar disciplinanteCrédito: Arte A Gazeta
Máscara capilar disciplinante. Garante fios 55% mais alinhados e com redução de até 40% do frizz, tudo isso com efeito imediato. Possui um complexo ativo inovador, que protege o cabelo, alinha as fibras, repara e oferece o cuidado que suas madeixas precisam. Preço: de R$ 19,90 por R$ 13,20
Máscara Manutenção Fios Danificados 3 em 1, de Pantene
Pode ser usado como finalizador que sela pontas duplas e secasCrédito: Arte A Gazeta
Uma máscara de absorção rápida que promove uma revitalização capilar para trazer força ao seu cabelo. Pode ser usada como tratamento revitalizante multibenefícios para o dia ou noite, creme para pentear sem enxágue e finalizador que sela pontas duplas e secas. Preço: de R$ 24,75 por R$ 19,46
Shampoo a Seco Fortificante, da Ricca
Ele controla a oleosidade do couro cabeludoCrédito: Arte A Gazeta
Ele controla a oleosidade do couro cabeludo, garantindo força e resistência. Enriquecido com D-Pantenol e Queratina, promove a reestruturação capilar, fortalece os fios e ajuda a evitar a quebra, estimulando um crescimento saudável. Ideal para quem precisa de um cuidado rápido e ainda quer manter os cabelos mais fortes e bonito. Preço: de R$ 25,17 por R$ 18,50
Boom Definição com Óleo de Coco, de Seda
Creme para pentear que proporciona cachos definidos por até 24 horasCrédito: Arte A Gazeta
Creme para pentear que proporciona cachos definidos por até 24 horas, super hidratados e com volume. Possui fórmula exclusiva, enriquecida com Óleo de coco e Fitagem Complex, ativos que hidratam e restauram a saúde dos cachos, garantindo até 24 horas de definição e 72 horas de cabelos perfumados. Preço: de R$ 21,97 por R$ 19,75
*Os preços foram consultados em 14 de julho de 2025 e estão sujeitos a alterações.
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