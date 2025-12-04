Precisa mesmo lavar a garrafa de água todo dia? Entenda os perigos

Separe a garrafa da tampa, e se houver, remova quaisquer peças de vedação de borracha, bicos ou canudos internos.

Use água morna (não fervente, especialmente se for de plástico) para ajudar a dissolver resíduos e algumas gotas de detergente neutro.

Com uma escova cilíndrica, esfregue vigorosamente o fundo e as laterais internas da garrafa. A ação de esfregar é importante para quebrar e remover qualquer microorganismo que esteja se formando.

Lave a tampa, o bico e quaisquer vedantes separadamente, esfregando bem os cantinhos, roscas e áreas de difícil acesso (pode-se usar uma escova de dentes limpa para esses detalhes).

Lave todas as partes em água corrente até garantir que não haja nenhum vestígio de sabão.

Deixe todas as partes secando ao ar livre, colocando a garrafa – de cabeça para baixo –, a tampa, bicos e vedantes em um escorredor ou local arejado.

