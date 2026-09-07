Por que contar ao médico sobre os remédios que você toma? Veja os riscos da automedicação para a avaliação clínica

Um analgésico ou antitérmico, por exemplo, pode diminuir dor ou febre durante algumas horas. Embora o alívio seja real, ele também pode fazer com que o paciente chegue ao atendimento apresentando sintomas menos evidentes do que aqueles observados antes da medicação. Por isso, mesmo que o sintoma tenha desaparecido momentaneamente, é importante informar ao profissional o que foi utilizado e quando.