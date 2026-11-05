Por que comer kiwi antes do treino? Conheça 5 benefícios da fruta

O potássio é um mineral essencial para o funcionamento dos músculos, pois participa da transmissão dos impulsos nervosos e da contração muscular. Durante os exercícios físicos, ele contribui para o equilíbrio de líquidos nas células e para o trabalho adequado dos músculos. A ingestão desse nutriente também ajuda a manter o equilíbrio eletrolítico do organismo. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research, 100 g da fruta contêm cerca de 295 mg de potássio.