Pessoa desmaiou? Veja 5 erros que você não deve cometer ao tentar ajudar

A prática de usar álcool, perfumes ou outras substâncias com odor intenso para tentar acordar alguém não é recomendada. Além de não tratar a causa do episódio, esses produtos podem provocar irritação das vias respiratórias. “O fato de uma prática ser popular não significa que ela seja adequada em uma situação de primeiros socorros. O mais importante é garantir a segurança da pessoa e acompanhar seus sinais enquanto ela recupera a consciência”, orienta a professora.