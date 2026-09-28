Passou dos 40 anos? Veja como adaptar o treino conforme as novas necessidades do corpo e da vida

“A principal referência para definir a carga de um treino não deve ser aquilo que a pessoa conseguia fazer antes, mas aquilo que o organismo consegue suportar hoje. Mesmo quem já teve experiência com determinada modalidade precisa considerar o tempo que ficou parado, possíveis lesões anteriores e o nível atual de força e condicionamento”, explica o médico pós-graduado em medicina do esporte, Diego Reis, da Afya Jaboatão.