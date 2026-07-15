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Bem-estar

Para que serve o chá de hortelã? 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

Usada por diferentes civilizações ao longo da história, a planta possui substâncias que favorecem a saúde e o bem-estar do organismo

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 18:55

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

15 jul 2026 às 18:55
Chá de hortelã com gengibre, mel e limão (Imagem: Lisa A | Shutterstock)
Chá de hortelã com gengibre, mel e limão Crédito: Imagem: Lisa A | Shutterstock
A hortelã é uma planta aromática pertencente ao gênero Mentha , que reúne diversas espécies nativas da Europa, da Ásia e da região do Mediterrâneo. Cultivada há milhares de anos por diferentes civilizações, a erva é conhecida pelo sabor refrescante e pelo amplo uso na culinária e na medicina tradicional.
Além de conferir sabor e aroma a bebidas, sobremesas e outros preparos, a hortelã também reúne compostos bioativos estudados por suas propriedades antioxidantes e outros potenciais efeitos sobre a saúde. Inclusive, no Brasil, ela está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (ReniSUS).
Quando preparada na forma de chá, torna-se uma ótima opção para favorecer o conforto digestivo, promover o bem-estar e complementar uma rotina de hábitos saudáveis. A seguir, confira 3 receitas de chá de hortelã e os seus benefícios para a saúde!

1. Chá de hortelã com gengibre, mel e limão

Enquanto a hortelã é tradicionalmente utilizada para favorecer o conforto digestivo, o limão fornece vitamina C, nutriente importante para o sistema imunológico. O gengibre reúne gingeróis e shogaóis, substâncias associadas a propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A raiz também é tradicionalmente utilizada para auxiliar no alívio de náuseas, enjoos e desconfortos gastrointestinais.

Ingredientes

  • 10 folhas frescas de hortelã
  • Suco de 1/2 limão
  • 2 cm de gengibre fresco
  • 1 xícara de chá de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira , coloque a água e o gengibre e aqueça até iniciar a fervura. Desligue o fogo, acrescente as folhas de hortelã, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe a bebida, adicione o suco de limão e finalize com mel. Sirva em seguida.
Chá de hortelã com limão e alho (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Chá de hortelã com limão e alho Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

2. Chá de hortelã com limão e alho

O chá de hortelã com limão e alho pode ajudar a aliviar alguns sintomas da gripe. A bebida quente ajuda a manter a hidratação e pode aliviar a dor de garganta e a congestão nasal. A hortelã contém mentol, que proporciona sensação de vias respiratórias mais livres, o limão fornece vitamina C, importante para o funcionamento do sistema imunológico, e o alho possui compostos, como a alicina, com propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias.

Ingredientes

  • 10 folhas de hortelã
  • 1 dente de alho descascado e levemente amassado
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • 500 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o alho amassado e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã e o suco de limão-siciliano. Deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

3. Chá de hortelã com abacaxi e canela

A hortelã fornece compostos bioativos, como o mentol, responsável pela sensação de frescor característica da planta , enquanto o abacaxi é fonte de vitamina C e bromelina, enzima que auxilia na digestão das proteínas. Juntos, eles formam uma verdadeira “fórmula digestiva” que reduz drasticamente o tempo de esvaziamento gástrico e sensação de estufamento.

Ingredientes

  • 10 folhas frescas de hortelã
  • 1 xícara de chá de abacaxi picado
  • 500 ml de água
  • 1 canela em pau
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e o abacaxi e leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã e a canela, tampe a panela e deixe a infusão descansar por aproximadamente 5 minutos. Coe a bebida, adoce com mel e sirva em seguida.

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