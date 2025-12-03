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Os melhores lançamentos de beleza de dezembro para você conhecer (e testar)

Tem as novas marcas de beleza Onul31 e Vers Beauty, o protetor solar da Ollie e os body splashes da Ciclo Cosméticos

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em 03 de Dezembro de 2025 às 08:00

Publicado em

03 dez 2025 às 08:00
Lançamentos de beleza
Dezembro traz diversos lançamentos de beleza para você conhecer e testar Crédito: Divulgação
O último mês do ano chega trazendo novas marcas de beleza. A Osang Cosmetic oficializa sua chegada ao Brasil com o lançamento da Onul31, marca de skincare que une a força regeneradora do mar a uma formulação clean beauty, desenvolvida com ingredientes seguros, multifuncionais e de alta performance para todos os tipos de pele. O portfólio chega ao país com quatro produtos — tônico, sérum e dois cremes faciais. 
Já a Vers Beauty, da Bahia, estreia no mercado de maquiagem trazendo produtos desenvolvidos especialmente para o clima tropical e para a variedade de tons e estilos que definem o Brasil. Os produtos - Base Essencial de Alta Performance, Pó Solto e Glosses -  unem tecnologia, conforto e representatividade.
Com o verão chegando, as marcas também lançam novos protetores solares para a temporada. A Ollie traz o protetor bifásico com fórmula de textura ultraleve e fragrância refrescante. O Boticário traz o protetor solar combina o alto fator de proteção FPS 70 a uma cartela diversa com oito tonalidades. Os produtos de Cenoura e Bronze apresentam novas fórmulas e  contam com textura ultraleve, resistência à água e rápida absorção, garantindo alta proteção UVA e UVB sem deixar resíduos brancos. Confira os melhores lançamentos do mês!

01

Boti.Sun Acqua Fluido Cores, de O Boticário

O novo protetor solar combina o alto fator de proteção FPS 70 a uma cartela diversa com oito tonalidades. A novidade também possui a tecnologia exclusiva Sonnenstrahl, que combina biopeptídeos e potentes filtros solares, que oferecem proteção diária contra raios UVB, UVA e luz azul, garantindo proteção imediata e eficaz, sendo ideal para o dia a dia, inclusive sob maquiagem. Além disso, a fórmula apresenta textura fluida, cobertura leve, acabamento natural e efeito uniformizador, proporcionando uma sensação de pele limpa e confortável ao longo do dia, além de hidratação por até 8 horas. (COMPRE NA  AMAZON)

02

Coleção Onul31, da Osang Cosmetic

Os produtos trazem fórmulas que entregam hidratação profunda, ação antioxidante e conforto imediato e prolongado, unindo ativos como Niacinamida e Água do Mar ao Fucoidan, principal ativo da linha, que ajuda a restaurar o equilíbrio natural da pele, estimulando a hidratação e a renovação celular. Proveniente das algas marrons presentes nas águas frias da Ásia, esse polissacarídeo é reconhecido pela ciência dermatológica como um dos ativos mais promissores da K-Beauty. Estudos indicam sua capacidade de reter a umidade na pele, estimular a regeneração celular e fortalecer a barreira cutânea. O portfólio chega ao país com quatro produtos — tônico, sérum e dois cremes faciais. 

03

Protetor Solar Corporal Bifásico FPS 35, da Ollie

A novidade chega com fórmula de textura ultraleve e fragrância refrescante. Com textura bifásica, trazendo FPS nas fases aquosa e oleosa, o protetor oferece hidratação, absorção imediata e resistência à água e ao suor, tudo isso com a fragrância vibrante de pitanga, que desperta a sensação de frescor a cada aplicação. No formato spray, ele protege contra os raios UVB, UVA, luz azul e poluição urbana, e entrega benefícios de skincare, graças à sua fórmula com ativos potentes que cuidam e tratam a pele enquanto protege. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

04

Shampoo Antiqueda, da Reyou

Fórmula de alta performance, com ativos vegetais que auxiliam na prevenção da queda capilar e fortalecem os fios desde a raiz. O produto traz na fórmula os ativos: Bioex Capilar Veg, uma associação de extratos vegetais com ação fortalecedora e estimulante, que previne a queda capilar; e Hygeaphos, derivado de fonte renovável e biodegradável, que controla a oleosidade e cuida do couro cabeludo, deixando-o mais saudável e proporcionando fios mais fortes. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

05

Base Essencial, da Vers Beauty

Desenvolvidas especialmente para o clima tropical e para a variedade de tons, a novidade chega em 14 tonalidades, formulada com niacinamida e rosa mosqueta. Ingredientes que auxiliam na uniformização do tom da pele, reduzem a aparência de manchas e mantêm a hidratação por mais tempo. De textura leve e cobertura ajustável, a base oferece acabamento semi matte e luminoso, adaptando-se bem a diferentes tipos de pele e às variações climáticas brasileiras. A nova marca também lança o Pó Solto e Glosses.

06

Velved Primer, da Souu Beauty

Com textura translúcida, leve e não pegajosa, ele oferece efeito blur imediato, suavizando poros e linhas finas com acabamento matte e toque seco. Ao mesmo tempo, sua fórmula com FPS 35 protege contra os danos causados pelos raios UV e pela luz visível, preparando a pele para a maquiagem com segurança e conforto. O produto reúne um blend de silicones e sílica para disfarçar imperfeições, filtros como Tinosorb S, Dióxido de Titânio e MBBT para garantir fotoproteção, além de bisabolol e antioxidantes, que ajudam a acalmar a pele, reduzir vermelhidões e reforçar a defesa contra agressões externas.

07

Coleção “Virando o Jogo”, de Impala

A Impala renova a parceria com Juliana Paes e lança a coleção “Virando o Jogo”. Nas unhas, são tons que transitam entre vibrantes e sóbrios, perfeitos para diferentes momentos e fases de transformação. Nos lábios, com acabamentos cremosos a opções com glitter, cores versáteis criam o match perfeito para completar qualquer look com atitude e estilo. Todos os esmaltes apresentam alta cobertura, brilho intenso, longa duração, secagem rápida e pincel flat. Já os lip oils têm acabamento translúcido e uma fórmula com Esqualano Vegetal, Ácido Hialurônico e Vitamina E, que garantem hidratação prolongada, maciez e conforto nos lábios. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

08

Pré-Treino Capilar, da Haskell

É o primeiro produto da marca desenvolvido para preparar e proteger os cabelos antes e durante a prática de atividades físicas. Com formulação leve, vegana e sem enxágue, o produto cria uma película protetora que reduz os impactos do suor, calor e atrito durante o exercício. O fluido conta com cera de arroz, vitamina E e pH 3,5, combinação que preserva a hidratação e o brilho dos fios, ajuda a controlar o frizz e manter o penteado no lugar durante os treinos. A fórmula é livre de glúten, não testada em animais e oferece proteção solar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

09

Perfume em Cristais, da Comfort Boom

Cuidar das roupas também é uma forma de bem-estar. Por  isso, a marca lança o primeiro perfume para roupas em cristais do Brasil. A inovação utiliza tecnologia de aroma encapsulado para proporcionar 20 vezes mais perfume por até 12 semanas. Funciona assim: ao adicionar os cristais com o amaciante concentrado, é um boom de perfume de longa fixação. Após secas, durante as atividades do dia a dia, as cápsulas se rompem, liberando o aroma e gerando a sensação de frescor. (COMPRE NA AMAZON)

10

Body Splashes Youly, da Ciclo Cosméticos

A marca se une a Kéfera e lança a linha de body splashes com fórmula inovadora, tecnologia neutralizadora, que atua diretamente nas moléculas responsáveis por odores indesejados — e, quando usada corretamente, ajuda a neutralizá-los de forma eficaz. A linha chega em três versões exclusivas: Intense, um oriental envolvente com notas de âmbar, baunilha e musgo de carvalho; Move, um amadeirado frutal com blend luminoso, baunilha de Madagascar e âmbar; e Power, um oriental amadeirado que combina pimenta-preta, jasmim e baunilha. (COMPRE NA AMAZON)

11

Biosole Oxy FPS 85, da Ada Tina

É um protetor solar considerado uma evolução na fotoproteção clareadora inteligente. Com o dobro de ativos, o produto traz Vitamina C Estabilizada e Niacinamida Concentrada em dobro, que atua profundamente para clarear, rejuvenescer e uniformizar o tom da pele; e o dobro de Difendiox, a exclusiva tecnologia antioxidante desenvolvida na Itália, rica em oleuropeína e 14 polifenóis, que protege contra a luz azul, luz visível e combate os radicais livres que causam o envelhecimento. O produto mantém uma textura gel-creme ultraleve, com toque seco e efeito matte. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

12

Hidratante Labial Manga Shine, de Nivea

O lançamento combina o aroma de manga com um leve brilho amarelado. A textura leve permite reaplicações ao longo do dia sem deixar a sensação pegajosa, garantindo conforto a cada uso. A versão chega com uma fórmula exclusiva, composta por manteiga de karité e óleos naturais enriquecidos com vitaminas, que garantem hidratação prolongada. Tudo isso em um formato prático de bastão e embalagem reciclável. O produto é dermatologicamente testado e indicado para todos os tipos de pele a partir dos 12 anos. (COMPRE NA AMAZON)

13

Ralph’s Club New York Eau de Parfum, de Ralph Lauren

Inspirada na energia contagiante e no espírito cosmopolita da cidade de Nova York, a nova criação é um fougère ambarado frutado. A jornada olfativa começa com o frescor suculento do acorde de cassis, realçado por notas cítricas de mandarina verde e bergamota, criando uma abertura vibrante e luminosa. No coração, o gerânio bourbon e a lavanda aromática acrescentam um toque elegante e confiante, evocando sofisticação e magnetismo, enquanto o sândalo australiano traz um caráter masculino único e intrigante para a fragrância. Por fim, a base revela um rastro profundo e envolvente da infusão de baunilha de Madagascar e acorde de musgo, que se entrelaçam em um acabamento quente, sensual e duradouro. (COMPRE NA AMAZON)

14

Coleção A Boiadeira by Ana Castela, de Avon

A marca lança a primeira linha de maquiagem assinada por na Castela, fenômeno da música sertaneja. A novidade chega em edição limitada e é composta por quatro itens queridinhos da artista: um gloss labial holográfico com case de silicone que pode ser usado como chaveiro, além de contar com um pingente exclusivo inspirado no universo country; um blush cremoso preto que se adapta ao pH da pele, revelando um tom rosado exclusivo em cada pessoa; uma paleta de sombras com quatro tons, matte e metalizados; e uma caneta delineadora preta de alta precisão com duração de até 24 horas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

15

Glowfirm Blush Stick, da Adcos

Com fórmula inovadora e textura cremosa em bastão, o novo blush proporciona firmeza e preenchimento, proteção solar de amplo espectro. Desenvolvido com Ácido Hialurônico e Peptídeos Pró-Colágeno, o produto estimula a firmeza, o preenchimento natural e a sustentação da pele, além de redefinir os contornos das maçãs do rosto. Já os Pigmentos Iluminadores garantem um efeito radiante e natural, valorizando o tom da pele. Com FPS 90 e FP-UVA 39, o blush oferece proteção de amplo espectro contra os raios UVB e UVA, luz visível, além de ser muito resistente à água e ao suor, ideal para o clima brasileiro. A novidade está disponível em três tons. 

16

Protetor Solar Aerossol FPS 50, de Cenoura e Bronze

Com nova fórmula, o protetor solar apresenta textura ultraleve, resistente à água e de rápida absorção, garantindo alta proteção contra raios UVA e UVB sem deixar resíduos brancos na pele, e combina ativos de cenoura e vitamina E, fortalecendo a barreira cutânea e prevenindo o envelhecimento precoce. A marca também lança bronzeador fluido com cor em spray (nas versões FPS 15 e FPS 6), que uniformiza o tom da pele e proporciona um efeito iluminado natural. (COMPRE NA AMAZON)

17

Linha de Melancia, da Hidraderm

Inspirada em tendências da perfumaria e do lifestyle contemporâneo, a linha combina fragrâncias envolvente e fórmulas de alta qualidade. Suas fragrâncias combinam notas aquosas e frutais que transmitem energia e bem-estar. O esfoliante conta com grânulos naturais de jojoba, que removem impurezas sem agredir a pele. O body splash e o sabonete líquido complementam a experiência com uma sensação de frescor prolongado e perfume suave.

18

Mousse Facial Sleep, da Burb

Promove uma limpeza profunda e eficaz, removendo impurezas, células mortas, resíduos de poluição e excesso de oleosidade sem agredir ou ressecar a pele, pois preserva o pH fisiológico e a hidratação natural do tecido cutâneo. Indicado para todos os tipos de pele, especialmente aquelas oleosas, acneicas ou sem viço, o produto uniformiza a textura, reduz o brilho excessivo, suaviza linhas finas e ajuda a clarear manchas. O uso diário previne a obstrução dos poros e deixa a pele renovada, macia e luminosa, conferindo limpeza e toque aveludado. O produto possui uma esponja aplicadora de silicone, que garante aplicação uniforme e potencializa a limpeza.

19

Acidificante Capilar Antifrizz, da Hidratei

Feito para todos os tipos de cabelo, especialmente os danificados pelo calor, porosos, opacos ou que sofrem com frizz e dificuldade de alinhamento no dia a dia, o tratamento foi desenvolvido para regular o pH dos fios, fechar as cutículas e combater o frizz, dando brilho e força aos fios desde a primeira aplicação. Dentre os ingredientes na fórmula, estão o Ácido Lático, responsável por regular o pH e selar profundamente as cutículas; o Extrato de Semente de Linhaça, rico em ômega-3 e conhecido por formar um filme protetor que reduz o frizz e auxilia na proteção térmica; a Manteiga de Karité, que hidrata, repara danos e devolve suavidade; e o Óleo de Rícino, que fortalece a fibra capilar e diminui quebra e pontas duplas. 

20

Protetor Solar FPS 50 Cor 3, de Cicatricure

O lançamento combina ácido hialurônico e pró-colágeno, oferecendo uma fórmula que vai além da proteção contra os raios UV. O produto também combate os efeitos da poluição e da luz azul, enquanto ajuda a prevenir rugas, linhas de expressão e manchas solares. Com textura leve, toque seco e efeito matte, o protetor proporciona cobertura natural e longa duração, acompanhando a tendência de produtos multifuncionais que unem maquiagem, tratamento e proteção. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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