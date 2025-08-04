Nódulo da tireoide: saiba o que é o procedimento feito por Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi submetido, no último domingo (3), a um procedimento de ablação de tireoide por radiofrequência para tratamento de um nódulo benigno. A intervenção, considerada minimamente invasiva, foi realizada com sucesso e o governador recebeu alta no mesmo dia.
O nódulo foi descoberto há cerca de 20 dias, após exames de rotina e a realização de uma biópsia. Com o resultado das análises, que mostraram que a alteração era benigna, os médicos marcaram o procedimento de radioablação por ultrassonografia de tireoide.
Os nódulos de tireoide são formações sólidas ou císticas que surgem no interior da glândula, localizada na parte da frente do pescoço. Embora a maior parte dos nódulos sejam benignos, o crescimento dessas estruturas pode comprimir os órgãos ao redor, provocando sintomas como dificuldade para engolir, sensação de “caroço na garganta” e incômodo estético devido ao aumento de volume no pescoço.
Segundo o cirurgião de cabeça e pescoço Marco Homero de Sá, do Instituto Tireoide, o procedimento se destaca pela segurança e pelo rápido tempo de recuperação.
“A ablação por radiofrequência é indicada principalmente para nódulos benignos que causam sintomas ou desconforto estético”, explica.
Uma agulha fina, guiada por ultrassonografia que emite energia térmica controlada, destrói as células do nódulo sem necessidade de cortes, sem sangramentos e sem cicatrizes
A técnica tem ganhado destaque justamente por oferecer uma alternativa à cirurgia convencional, evitando cicatrizes visíveis e, na maioria dos casos, preservando a função da glândula tireoide. “O procedimento é feito com anestesia local e sedação leve. O paciente retorna para casa poucas horas depois e pode retomar suas atividades rapidamente”, complementa o especialista.
Além da eficácia, outro benefício da radioablação é reduzir os riscos associados à retirada total ou parcial da tireoide, como a necessidade de reposição hormonal por toda a vida. “Em pacientes selecionados, conseguimos tratar o nódulo sem comprometer a produção dos hormônios tireoidianos, o que é um ganho importante para a qualidade de vida”, afirma Marco Homero de Sá.
O caso do governador de São Paulo chama a atenção para a importância da avaliação médica diante de qualquer alteração no pescoço. “Nem todo nódulo precisa ser operado, mas todos merecem investigação para determinar se são benignos e se há indicação de tratamento. O diagnóstico precoce é fundamental”, reforça o cirurgião.
A orientação para pacientes com suspeita de nódulos tireoidianos é procurar um médico especialista para realização de exames clínicos e ultrassonográficos, para identificar se o nódulo em questão é elegível a esse tipo de tratamento.