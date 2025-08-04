Nódulo da tireoide: saiba o que é o procedimento feito por Tarcísio de Freitas

Tarcísio de Freitas recebeu alta após procedimento para tirar nódulo da tireoide Crédito: Isadora de Leão Moreira/Governo de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi submetido, no último domingo (3), a um procedimento de ablação de tireoide por radiofrequência para tratamento de um nódulo benigno. A intervenção, considerada minimamente invasiva, foi realizada com sucesso e o governador recebeu alta no mesmo dia.

O nódulo foi descoberto há cerca de 20 dias, após exames de rotina e a realização de uma biópsia. Com o resultado das análises, que mostraram que a alteração era benigna, os médicos marcaram o procedimento de radioablação por ultrassonografia de tireoide.

Os nódulos de tireoide são formações sólidas ou císticas que surgem no interior da glândula, localizada na parte da frente do pescoço. Embora a maior parte dos nódulos sejam benignos, o crescimento dessas estruturas pode comprimir os órgãos ao redor, provocando sintomas como dificuldade para engolir, sensação de “caroço na garganta” e incômodo estético devido ao aumento de volume no pescoço.

Segundo o cirurgião de cabeça e pescoço Marco Homero de Sá, do Instituto Tireoide, o procedimento se destaca pela segurança e pelo rápido tempo de recuperação.

“A ablação por radiofrequência é indicada principalmente para nódulos benignos que causam sintomas ou desconforto estético”, explica.

Marco Homero de Sá explica o que é o procedimento Crédito: Divulgação/ Marco Homero de Sá

Uma agulha fina, guiada por ultrassonografia que emite energia térmica controlada, destrói as células do nódulo sem necessidade de cortes, sem sangramentos e sem cicatrizes Marco Homero de Sá - Cirurgião de cabeça e pescoço

A técnica tem ganhado destaque justamente por oferecer uma alternativa à cirurgia convencional, evitando cicatrizes visíveis e, na maioria dos casos, preservando a função da glândula tireoide. “O procedimento é feito com anestesia local e sedação leve. O paciente retorna para casa poucas horas depois e pode retomar suas atividades rapidamente”, complementa o especialista.

Além da eficácia, outro benefício da radioablação é reduzir os riscos associados à retirada total ou parcial da tireoide, como a necessidade de reposição hormonal por toda a vida. “Em pacientes selecionados, conseguimos tratar o nódulo sem comprometer a produção dos hormônios tireoidianos, o que é um ganho importante para a qualidade de vida”, afirma Marco Homero de Sá.

O caso do governador de São Paulo chama a atenção para a importância da avaliação médica diante de qualquer alteração no pescoço. “Nem todo nódulo precisa ser operado, mas todos merecem investigação para determinar se são benignos e se há indicação de tratamento. O diagnóstico precoce é fundamental”, reforça o cirurgião.