Fluminense é eliminado pelo Palmeiras nos pênaltis e dá adeus à Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo segundo ano consecutivo, a quarta vez nos últimos seis anos e a oitava em sua história, o Palmeiras vai disputar a final da Copa Libertadores.

Nesta quarta-feira (21), o time alviverde eliminou o Fluminense no Nubank Parque, em São Paulo, na disputa de pênaltis. Depois de vencer o jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 1, o time paulista perdeu em casa por 1 a 0. Nos pênaltis, Carlos Miguel defendeu uma cobrança, e a formação paulista fez 5 a 3.

Campeão em 1999, 2020 e 2021, o time comandado por Abel Ferreira terá novamente a oportunidade de conquistar o tetracampeonato. Se levantar a taça, vai igualar o Flamengo, que se tornou o clube brasileiro com mais títulos da competição ao vencer a edição de 2025.

Na decisão do ano passado, o time carioca derrotou o Palmeiras por 1 a 0, em Lima, no Peru. O resultado deu ao Flamengo seu quarto título continental e foi tratado como uma revanche pela vitória alviverde na final de 2021, por 2 a 1, em Montevidéu, no Uruguai.

Neste ano, os dois rivais que também brigam ponto a ponto pelo título do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo à frente por 67 a 66 poderão se reencontrar na decisão e disputar uma espécie de tira-teima pela supremacia recente no principal torneio de clubes da América do Sul. Para isso, o Flamengo precisa eliminar o Estudiantes, da Argentina, nesta quinta-feira (22), às 21h30, no Maracanã.

Na partida de ida, as equipes empataram por 0 a 0, em La Plata. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.

O Flamengo é apontado como favorito no confronto, assim como o Palmeiras era considerado o mais cotado para avançar diante do Fluminense. No jogo de ida, a equipe carioca teve melhor desempenho no Maracanã, mas o time paulista foi mais eficiente no ataque e construiu a vantagem.

Com a possibilidade de avançar com um empate, o Palmeiras entrou em campo no Nubank Parque em condições favoráveis para administrar o resultado. Foi do Fluminense, no entanto, a principal chance do primeiro tempo, logo no minuto inicial, quando Arana tabelou com Hulk e finalizou, exigindo boa defesa de Carlos Miguel.

O lance, porém, não refletiu como foram os primeiros 45 minutos, nos quais os dois times adotaram maior cautela. Os visitantes tiveram mais posse de bola, mas esbarraram na sólida defesa alviverde. O Palmeiras controlou o ritmo e pouco sofreu, tendo suas melhores oportunidades em chutes de Piquerez e Barboza.

Na volta do intervalo, o cenário parecia que seria o mesmo. Mas, aos 37 minutos, Hércules abriu o placar e definiu o resultado do tempo regulamentar, levando a decisão para a disputa de pênaltis, vencida pelo time alviverde por 5 a 3.