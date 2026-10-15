Não é só dor no peito: 4 sintomas de doenças cardiovasculares nas mulheres

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, inclusive entre as mulheres, segundo o Ministério da Saúde. Um posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), publicado em 2025, também chama a atenção para o subdiagnóstico e o subtratamento das doenças cardiometabólicas femininas. Segundo estimativas da entidade, o número de mortes de mulheres por infarto é oito vezes maior do que o registrado por câncer de mama.