AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Musculação e exercícios aeróbicos são ideais para saúde cardíaca
Combinação

Musculação e exercícios aeróbicos são ideais para saúde cardíaca

Estudos como o conduzido pela American Heart Association concluíram que as diferenças de impacto entre eles são bem menores do que as identificadas entre essas abordagens isoladas e um programa híbrido

Publicado em 08 de Maio de 2024 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2024 às 08:00
Exercícios aeróbicos
Combinar exercícios aeróbicos com musculação é a receita para uma boa saúde cardiovascular Crédito: Shutterstock
Combinar exercícios aeróbicos com musculação é a receita para uma boa saúde cardiovascular. Nos últimos anos, ao se dedicarem a investigar quais destes treinamentos são os mais efetivos no tratamento e na prevenção das doenças cardiovasculares, estudos como o conduzido pela American Heart Association (AHA) concluíram que as diferenças de impacto entre eles são bem menores do que as identificadas entre essas abordagens isoladas e um programa híbrido.
Segundo o trabalho, adultos que realizam trabalhos aeróbicos ou de musculação de maneira isolada têm, respectivamentete, 29% e 18% menos chances de desenvolverem problemas cardíacos do que a população adulta sedentária.
"Já quando comparamos os adultos que combinam os dois treinamentos com o mesmo público sedentário, a redução dos riscos gira em torno de 40% a 46%", apontou o estudo, indicando o melhor o controle glicêmico e um maior equilíbrio entre ganho de massa muscular e perda de gordura como as principais vantagens do treino combinado em relação às abordagens mais isoladas.
Ao comentar os resultados da pesquisa, o educador físico Bruno Silva, da Smart Fit, afirma que orientações semelhantes já têm há algum tempo servido como norte para o trabalho dos profissionais de educação física. "Um exemplo das referências que já usamos são as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM) que, ao apontarem os benefícios obtidos pelo treinamento combinado para indivíduos com hipertensão arterial, sugerem uma frequência de 2 a 3 dias por semana para os exercícios e musculação e de 5 a 7 dias para os aeróbicos".

Pacientes com comorbidades

Além de concluir que a combinação entre exercícios resistidos e trabalhos aeróbicos é o caminho mais efetivo para a manutenção da boa saúde do coração, o estudo da AHA desmistificou algo importante ao apontar que ambos são igualmente seguros para pacientes com ou sem comorbidade.
Uma das autoras do trabalho, a professora Abbi Lane, da Universidade de Michigan, afirma que a lista de pacientes para os quais estes exercícios não são recomendadas é idêntica e é composta por indivíduos com problemas como hipertensão descontrolada, dissecção aórtica, arritmia e síndrome de Marfan.
"Pessoas com diabetes, pressão alta controlada, marcapassos e/ou desfibriladores, acidente vascular cerebral anterior, problemas musculoesqueléticos e gestantes devem consultar o médico antes de iniciar um programa", concluiu Lane.

Veja Também

7 receitas com frango para melhorar o ganho de massa muscular

Saiba o que é erisipela, doença de pele que afeta Bolsonaro

Veja como lavar as mãos ajuda a prevenir doenças

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filas se formam nas seções de votação do Colégio Salesiano, em Jardim Camburi
Eleições 2026 e relações de trabalho, até onde pode ir o empregador?
Em clima de eleições, HZ reúne prefeitos e senador que marcaram novelas brasileiras
Qual político da ficção merece seu voto? Vote na enquete de HZ
Ruas de Itapuã, Cocal e Ibes estão alagadas neste sábado (3)
Chuva deixa ruas alagadas na Grande Vitória; confira a previsão e alertas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados