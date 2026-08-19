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Mudou a rotina? Psicóloga dá 5 dicas para reduzir a ansiedade e facilitar a adaptação

Pequenos ajustes podem ajudar a lidar com mudanças no trabalho, nos estudos e nos compromissos do dia a dia de forma mais equilibrada

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 14:14

Portal Edicase

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Publicado em 

19 ago 2026 às 14:14
Organizar os horários e estabelecer prioridades pode ajudar a tornar a adaptação a uma nova rotina mais tranquila (Imagem: Kostikova Natalia | Shutterstock)
Organizar os horários e estabelecer prioridades pode ajudar a tornar a adaptação a uma nova rotina mais tranquila Crédito: Imagem: Kostikova Natalia | Shutterstock

Mudar a rotina pode ser necessário em diferentes momentos da vida, seja diante de um novo trabalho, início dos estudos, mudança de horários, novas responsabilidades ou alterações na dinâmica familiar. Essas transições podem gerar ansiedade, dificuldade de concentração, irritabilidade e sensação de sobrecarga, especialmente quando a adaptação acontece de forma repentina.

Embora as mudanças façam parte do cotidiano, adaptar-se a uma nova rotina pode exigir tempo e planejamento. Estabelecer horários que sejam possíveis de cumprir, definir prioridades e incorporar os ajustes aos poucos são estratégias que podem tornar esse processo mais leve e facilitar a adaptação. Segundo Letícia Maddêo, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, o cérebro também precisa de um período de adaptação para voltar ao ritmo habitual.

A seguir, a especialista traz 5 orientações para tornar esse processo de adaptação mais leve e saudável. Confira!

1. Reorganize os horários gradualmente

Se possível, ajuste os horários de sono, alimentação e demais atividades antes do início de uma nova rotina. Isso ajuda o organismo a se adaptar e reduz a sensação de cansaço durante os primeiros dias. “Pequenas mudanças antecipadas facilitam o funcionamento do relógio. Dessa forma, a transição é mais gradativa e com impacto menor na saúde física e psicológica”, orienta a psicóloga.

2. Evite querer resolver tudo de uma vez

Quando a rotina muda, é comum querer resolver todas as pendências e se adaptar rapidamente. “O ideal é definir prioridades e organizar as demandas por ordem de importância. A sensação de progresso acontece quando concluímos pequenas etapas, e isso reduz a sobrecarga emocional “, afirma Letícia Maddêo.

3. Reserve momentos de pausa ao longo do dia

Mesmo com a inclusão de novos compromissos na rotina, procure reservar pequenos intervalos durante o trabalho ou os estudos. Essas pausas ajudam a recuperar a atenção, manter a concentração e aliviar o estresse ao longo do dia.

Reservar um momento para a leitura pode ajudar a manter atividades prazerosas mesmo diante de uma rotina mais cheia (Imagem: Gorgev | Shutterstock)
Reservar um momento para a leitura pode ajudar a manter atividades prazerosas mesmo diante de uma rotina mais cheia Crédito: Imagem: Gorgev | Shutterstock

4. Mantenha hábitos prazerosos na rotina

Continue praticando uma atividade física, leia um livro , encontre amigos ou dedique um tempo a um hobby. Essas atividades contribuem para o equilíbrio emocional. “Quando toda a rotina gira apenas em torno de obrigações, aumenta a sensação de esgotamento. O lazer também faz parte dos cuidados com a saúde mental e deve integrar o dia a dia”, indica a especialista.

5. Seja paciente com o processo de adaptação

Nem sempre a motivação retorna imediatamente, e isso não significa falta de capacidade ou de comprometimento. “É importante evitar comparações e compreender que cada pessoa tem seu próprio tempo para retomar o ritmo. A autocompaixão, nesse momento, é uma ferramenta importante para reduzir a autocobrança e preservar a saúde mental”, destaca a psicóloga.

Quando é hora de buscar ajuda profissional

É natural sentir certo desconforto nos primeiros dias de uma mudança de rotina. No entanto, se sintomas como ansiedade intensa, tristeza persistente, alterações importantes no sono, dificuldade constante de concentração ou perda de interesse pelas atividades permanecerem por semanas e interferirem na rotina, é recomendado buscar avaliação psicológica.

“A adaptação costuma acontecer naturalmente. Mas quando o sofrimento emocional se prolonga e compromete a qualidade de vida , procurar ajuda profissional é um passo importante para compreender o que está acontecendo e receber o suporte adequado”, conclui Letícia Maddêo.

Por Luana Figueiredo

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