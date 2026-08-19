Mudou a rotina? Psicóloga dá 5 dicas para reduzir a ansiedade e facilitar a adaptação

Embora as mudanças façam parte do cotidiano, adaptar-se a uma nova rotina pode exigir tempo e planejamento. Estabelecer horários que sejam possíveis de cumprir, definir prioridades e incorporar os ajustes aos poucos são estratégias que podem tornar esse processo mais leve e facilitar a adaptação. Segundo Letícia Maddêo, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, o cérebro também precisa de um período de adaptação para voltar ao ritmo habitual.