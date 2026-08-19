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Tragédia

Jóquei morre dias após queda em páreo do Jockey Club, no Rio

Pernambucano foi campeão do GP Brasil em 2025; Jockey Club disse em nota que Henrique deixa 'trajetória marcante' no turfe

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 14:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 ago 2026 às 14:08
Leandro Henrique durante competição
Leandro Henrique durante competição Reprodução/Instagram
Morreu nesta quarta-feira (19) o jóquei Leandro Henrique, 27, três dias após sofrer uma queda durante uma competição no Jockey Club Brasileiro, na zona sul do Rio de Janeiro.
Leandro sofreu acidente no segundo páreo do domingo (16). Ele foi internado no hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, ao lado do Jockey Club, com quadro de traumatismo craniano e fraturas no tronco.
O jóquei foi transferido para um hospital particular e chegou a apresentar sutil melhora nos estímulos no CTI (Centro de Terapia Intensiva), mas morreu na madrugada.
O Jockey Club Brasileiro divulgou nota em que afirma que Leandro "deixa uma trajetória marcante no turfe brasileiro e uma profunda saudade entre familiares, amigos, profissionais e admiradores do esporte".
Pernambucano, Leandro começou no turfe ainda criança, em Recife, e se transferiu para o Rio de Janeiro em 2016. Durante a carreira alcançou pódios em competições importantes. A principal vitória ocorreu no Grande Prêmio Brasil do ano passado, com o cavalo Sinsel.
Em 2022 Leandro já havia sofrido um acidente, com fratura na costela e perfuração na mão, mas conseguiu voltar às pistas.
O Haras Santa Maria de Araras, equipe pela qual Leandro competia, disse em nota que o jóquei era "profissional extraordinário, dedicado e talentoso, mas, acima de tudo, um jovem de sorriso fácil, presença querida e uma maneira muito especial de estar entre nós".
"É difícil aceitar que uma vida tão jovem, cheia de talento, sonhos e futuro, tenha sido interrompida tão cedo", afirmou o haras. Leandro deixa uma filha.

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